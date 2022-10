Tragedia a Vitiano. Il comitato SR71: "Ci costituiamo parte civile. Abbiamo chiesto incontro al Prefetto"

Francesca Muzzi 09 ottobre 2022 a

“Il comitato Sr71+sicura si costituirà parte civile”. Gian Carlo Faralli, presidente del comitato che è sorto nell’ottobre di un anno fa, lo annuncia tramite un video che viene inserito sulla pagina facebook del gruppo. E non sarà l’unica iniziativa all’indomani del tragico incidente avvenuto a Vitiano e nel quale ha perso la vita la giovane 22enne di Castiglion Fiorentino. “Questa è una mattina triste per la nostra comunità castiglionese e non solo - sottolinea il presidente Faralli - dopo il grave incidente che è accaduto stanotte nella frazione di Vitiano. Vorrei sottolineare che non è questo il tempo delle polemiche, ma questa mattina (ieri ndr), il direttivo si è riunito con assemblea straordinaria e ha deliberato quanto segue”. Ed ecco quelle che saranno le prossime iniziative: “Il Comitato direttivo Sr71+sicura in riferimento ai vari fatti gravosi, incidenti stradali gravi che si stanno verificando quasi quotidianamente lungo il tratto della Sr71, si costituirà parte civile”. La seconda iniziativa è invece: “Il direttivo - continua Faralli - chiederà quanto prima urgentemente un incontro con il prefetto di Arezzo per analizzare la situazione. Da un anno, cioè dall’ottobre 2021, da quando si è costituito il nostro comitato, andiamo a sensibilizzare addetti ai lavori, cittadini, utenti, delle criticità che ha questa strada regionale”. “E’ il momento di intervenire - prosegue Faralli - Non possiamo andare avanti in questo modo”. La terza e ultima iniziativa che il comitato ha deciso di prendere è: “Prossimamente organizzeremo un’assemblea nella località di Vitiano. Stamani (ieri ndr) ci siamo relazionati con alcuni abitanti della frazione e anche con alcune rappresentanze politiche e istituzionali di Vitiano per organizzare quanto prima con la cittadinanza, un’assemblea anche per ascoltare ed avere delle idee, ma anche dei suggerimenti dagli utenti e anche dai cittadini stessi”. E all’indomani della tragedia sono in tanti a chiedere il ripristino degli autovelox lungo la strada regionale. Alcuni utenti che percorrono la strada ogni giorno sottolineano: “Sono stufo di vedere sorpassi di gente che pensa più di trovarsi su un circuito per auto da corsa, mettendo a rischio la vita di se stessi, ma soprattutto quella degli altri automobilisti. Ci vorrebbe autovelox ravvicinati”. Un altro utente sottolinea: “Occorre ridurre il traffico dei veicoli. Magari realizzando una sorta di metropolitana di superficie”. C’è invece chi invoca più controlli sia di giorno che di notte: “Non si possono mettere autovelox, né dossi, non possiamo fare niente per legge. Però possiamo piange giovani vite volate in Cielo. E’ davvero assurdo”. E ieri mattina, la polizia Municipale ha effettuato altri rilievi per capire la dinamica e le cause del sinistro.

