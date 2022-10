Arezzo, Terre di Piero patrimonio Unesco. Giovedì 13 ottobre la risposta del presidente Giani

Francesca Muzzi 09 ottobre 2022 a

“Giovedì 13 ottobre, durante la quinta commissione in Regione dove vengono trattati questioni di carattere culturale che abbiano anche carattere locale, il presidente Giani mi darà la risposta riguardo ad una mia interrogazione sulla Terra di Piero come patrimonio Unesco”. Marco Casucci, vice presidente del consiglio regionale, aveva presentato un’interrogazione sul tema che nei giorni anche il sindaco Alessandro Ghinelli aveva di nuovo affrontato: “La nostra terra è conosciuta come la terra di Piero della Francesca - aveva detto il sindaco di Arezzo - di cui la città è custode del capolavoro massimo così come Sansepolcro e Monterchi a loro volta ne conservano opere tra le più conosciute. Proprio in questi giorni ho avuto la conferma di quanto Arezzo venga identificata con Piero. Credo che sulla spinta di questa nostra affermazione e quindi con maggiore consapevolezza possiamo rinnovare la richiesta di candidare le opere del Maestro rinascimentale a patrimonio mondiale dell’Unesco. Un riconoscimento che oltre a legare indissolubilmente il territorio al pittore della luce e della prospettiva rappresenterebbe un prestigioso traguardo per Arezzo ma anche per il Comune di Sansepolcro e per il Comune Monterchi, consacrando in maniera definitiva la nostra ricchezza culturale”. Anche nell’interrogazione presentata da Marco Casucci, si fa riferimento al genio di Piero della Francesca: “Già da tempo alcuni comuni della provincia di Arezzo che conservano le testimonianze tangibili dell’opera del grande pittore, hanno lasciato la proposta di richiedere il riconoscimento quale patrimonio dell’umanità per tutte quella che si può definire la ‘Terra di Piero’ ovvero i luoghi che hanno dato i natali ed ispirato, fino ad impregnarle, le opere di questo grande artista”. E per la provincia di Arezzo sarebbe un grande riconoscimento: “Si tratterebbe infatti - prosegue ancora Casucci -dell’ottavo sito per la nostra regione (Firenze, Pisa, San Gimignano, Siena, Pienza, Val d’Orcia e Ville e Giardini medicei) e del primo sito per la provincia di Arezzo ad avere questo ricoscimento universale che rappresenterebbe una straordinaria valorizzazione di questi territori la cui bellezza paesaggistica potrebbe costituire un elemento di richiamo per un turismo di qualità”. “Ovviamente - conclude Casucci - è necessario un impegno congiunto a tutti i livelli istituzionali, comuni interessati e provincia di Arezzo, per raggiungere questo obiettivo di straordinaria importanza ed anche la Regione dovrebbe dunque attivarsi, perché la ‘Terra di Piero’ vada ad aggiungersi alle tante nostre eccellenze conosciute universalmente”. Giovedì la risposta.

