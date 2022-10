Tassa rifiuti, a Cavriglia arriva il bonus per le famiglie

09 ottobre 2022 a

Nel corso del 2022 è nuovamente variato il criterio di calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti con l'applicazione di un nuovo metro di valutazione basato non solo sulla dimensione della casa, ma soprattutto sul numero dei componenti del nucleo familiare, seguendo il principio secondo il quale sono le persone a produrre i rifiuti e non le abitazioni. Il Comune di Cavriglia - spiega una nota - non può modificare il sistema di calcolo, per il quale la competenza è a livello statale (Arera), ma ha deciso di intervenire con una misura di sostegno alle famiglie meno abbienti. Il sistema di calcolo ha prodotto generalmente, per una parte di quella utenza composta principalmente da nuclei familiari di una o due persone, un abbattimento del tributo rispetto al 2021 e solo per la rimanente parte, un aumento dello stesso. L'agevolazione consiste nel rimborso di una quota della fattura Tari anno 2022, relativa all'abitazione di residenza, regolarmente pagata, consegnata assieme alla domanda. Una volta accertata la presenza dei requisiti e formata un'apposita graduatoria in base all'Isee ordinario 2022, si procederà all'applicazione delle agevolazioni sotto forma di rimborso di una quota della spesa sostenuta nell'anno 2022 fino ad un massimo del 20% del totale della bolletta ricevuta e non dell'aumento. Nel caso in cui tale percentuale superi l'aumento subito dal contribuente, il rimborso massimo sarà pari all'aumento stesso, pertanto il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore al totale dell'incremento tra la Tari 2021 e la Tari 2022. Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e per un'abitazione di residenza. Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Per poter accedere all'agevolazione è necessario possedere i seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Cavriglia; essere intestatari di una utenza domestica Tari residente, non aziendale; presentare una dichiarazione Isee ordinaria 2022 in corso di validità, priva di omissioni o difformità, pari o inferiore a 25.000,00 euro; essere in regola con i pagamenti Tari 2022. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Comune liquiderà le spettanze ai concorrenti della graduatoria medesima, con le modalità prescelte in sede di domanda. Il bando potrà essere scaricato nei prossimi giorni dal sito www.comune.cavriglia.ar.it alla Sezione “Bandi e Concorsi”. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30 novembre.

