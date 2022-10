Caso Martina Rossi, semilibertà per i due aretini. La decisione del tribunale di sorveglianza

09 ottobre 2022 a

Si sono presentati in carcere e adesso sconteranno la pena in regime di semilibertà. E’ la decisione adottata dal tribunale di sorveglianza nei confronti di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni aretini condannati per la tragedia di Martina Rossi, la giovane studentessa ligure morta precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca. Per i giudici della Corte di Cassazione cercando di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. Albertoni e Vanneschi erano stati condannati a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo. Venerdì si sono presentati alla casa circondariale di Arezzo dopo che, nell’udienza dello scorso 29 settembre, il procuratore generale aveva chiesto il rigetto delle misure alternative, mentre le difese avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali. Il tribunale ha quindi deciso per il regime di semilibertà. “Mi hanno spiegato che inizialmente si erano costituiti ed erano in carcere. Pensavo che sarebbero rimasti lì e invece il giorno dopo il giudice di sorveglianza ha dato il provvedimento di semilibertà, non so con quali modalità. Ma per me la pena non è intera, è come se fosse a metà”. Queste le parole di Bruno Rossi, il papà di Martina, raggiunto dalle agenzie. “La semilibertà sembra un mezzo premio, peraltro non meritato. Non si sono mai pentiti, non hanno mai chiesto scusa, non si sono mai ravveduti”. “Noi continuiamo da undici anni a vivere il nostro dramma” ha aggiunto la mamma della giovane, Franca Murialdo. Una tragedia, quella di Martina Rossi, che risale all’estate del 2011. La giovane studentessa ligure era in vacanza con le amiche alle Baleari quando morì, la notte del 3 agosto, precipitando da un balcone al sesto piano dell’hotel Santa Ana a Palma di Maiorca. Gli investigatori spagnoli archiviarono il caso come suicidio, una ricostruzione che fu fin da subito respinta dai genitori Bruno e Franca. Le indagini della magistratura, prima a Genova e poi ad Arezzo, avevano portato all’apertura del processo a carico di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, chiamati a rispondere di tentato stupro e morte in conseguenza di un altro reato. Il procedimento giudiziario si era concluso con la condanna a sei anni dei due giovani aretini, pena ridotta a tre anni per l’intervenuta prescrizione di uno dei reati. In appello, nel giugno 2020, erano stati assolti “perché il fatto non sussiste”. In Cassazione i giudici avevano annullato la sentenza di secondo grado e rinviato a un nuovo giudice d’appello. Nell’aprile del 2021 la sentenza bis, con la condanna a tre anni

