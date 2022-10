Castiglion Fiorentino, va nel bosco e trova una bomba a mano

09 ottobre 2022 a

a

a

Va a spasso nei boschi di Castiglion Fiorentino e ritrova una bomba. Si tratta di un ordigno risalente alla seconda mondiale. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di sabato 8 da un cittadino di Castiglioni mentre stava facendo una passeggiata in località Mammi. Ha visto la bomba a mano, del tipo "ananas", emergere tra le rocce. Immediatamente ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno delimitato e messo in sicurezza la zona, in attesa di disposizioni da parte della prefettura di Arezzo. Adesso l'ordigno verrà fatto brillare in tempi brevi da parte di personale specializzato. È probabile che la bomba sia venuta alla luce a seguito delle ultime piogge. Sono stati numerosi nelle ultime settimane i ritrovamenti di ordigni della seconda guerra nel territorio di Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.