Sestino, la proposta: "Cittadinanza onoraria al presidente Zelensky"

09 ottobre 2022 a

a

a

“Consegnare la cittadinanza onoraria al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky”. E' la richiesta ufficiale formulata da un gruppo di cittadini di Sestino al sindaco Franco Dori. Portavoce dell’iniziativa è Giancarlo Renzi, storico locale con un passato anche da primo cittadino del paese. “Partendo dal fatto che l’Ucraina è stata invasa e che la tragica invasione ha provocato gravi perdite di vite umane – si legge - la richiesta evidenzia come l’eroico comportamento degli Ucraini sia diventata difesa della libertà dell’Europa e quindi anche dell’Italia e della sua identità territoriale, culturale, religiosa, nell’ambito del complesso dei valori dell’Occidente. La richiesta fa riferimento anche a due argomenti della Sestino quotidiana: il fatto che sia un Comune che ha avuto emigrati e ha accolto immigrati che lavorano assiduamente nel suo territorio e quindi conosce il dolore delle separazioni delle famiglie. Ma ricordo anche che Sestino stesso è stato percorso da eserciti in guerra per politiche dittatoriali, che hanno distrutto vite, il cui ricordo addolora ancora i superstiti e quanti vivono in questi territori”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.