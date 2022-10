Pratovecchio, a 89 anni va a cercare castagne e si perde. Ritrovato dopo 24 ore nel bosco

09 ottobre 2022 a

a

a

Si perde a 89 anni nei boschi per andare a cercare castagne. Passa la notte in auto e lo ritrovano i soccorritori sano e salvo praticamente dopo 24 ore. Le tracce dell’anziano si erano perse nel pomeriggio di sabato, quando era stato visto al solito bar. Poi la chiamata senza risposta del nipote e l’allarme. Lo hanno cercato per tutta la notte, tra Pratovecchio e Poppi, vigili del fuoco, carabinieri, tecnici del parco delle Foreste Casentinesi. A un certo punto sono riusciti anche a contattarlo telefonicamente ma la comunicazione è caduta senza indicazioni sufficienti a rintracciarlo. Per fortuna nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15,34 in località Campi gialli l’anziano è stato ritrovato. Era assetato, dopo tante ore passate senza poter bere ma complessivamente in buone condizioni. Era arrivato in un luogo impervio e aveva perso l'orientamento, non riuscendo a dare l'allarme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.