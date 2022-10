Arezzo dei record, battuto il Seravezza: sei vittoria di fila

Nicola Brandini 10 ottobre 2022 a

a

a

Con un gran gol di Simone Bramante, a una manciata di minuti dal 90°, l’Arezzo sfonda anche il muro del Seravezza ed eguaglia lo storico record di sei vittorie iniziali consecutive risalente alla stagione 1955-56. Una partita per lunghi tratti bloccata, soprattutto nel primo tempo, merito anche di un Seravezza ordinato e chiuso a riccio nella propria metà campo. L’Arezzo, padrone del campo e del gioco, è riuscito ad arrivare alla conclusione solamente da fuori area. Ci ha provato un paio di volte Convitto nei primi minuti, poi Pattarello al decimo ha strappato solo gli applausi per un tentativo in rovesciata terminato alto. Il Seravezza si è fatto vedere per la prima volta al 36’ con un colpo di testa di Benedetti che ha attraversato pericolosamente tutta l’area piccola. Nel secondo tempo il Seravezza prova qualche incursione in contropiede, allunga un po’ le maglie, e l’Arezzo può approfittarne. Lazzarini al 70’ stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, ma la palla termina do poco fuori. Pochi minuti dopo il Seravezza, con Benedetti, per poco non pesca il jolly: pallonetto dalla trequarti con Trombini fuori dai pali, ma palla fuori. Solo qualche brivido per i più di duemila del Comunale. Nel frattempo, al 60’, Indiani prova la carta Bramante, che pochi minuti dopo si rivelerà vincente. A sei minuti dal termine proprio Bramante si stacca dalla marcatura, riceve palla al limite, salta il suo diretto avversario e con un sinistro chirurgico fulmina Lagomarsini sul primo palo. Il Comunale esplode di gioia, consapevole di aver sbloccato una partita che ad un certo punto aveva preso una brutta piega. L’Arezzo, però, dopo il vantaggio tiene senza alcun patema fino al 95’ ed eguaglia lo storico record di Andrei. Non una delle prove più brillanti da parte della squadra di Indiani, merito anche di un Seravezza rinunciatario e attento solo a non prenderle, ma alla fine i tre punti sono arrivati. L’Arezzo adesso pensa già alla prossima, la settima: c’è da stabilire un nuovo record. È stata una partita complicata, molto complicata. Ad un certo punto sembrava quasi impossibile poter segnare. Poi il guizzo di Bramante (subentrato a metà ripresa) ha consegnato i tre punti che valgono doppi. In una partita che tutto sommato l’Arezzo ha meritato di vincere. Ed è questo l’aspetto che Indiani, in sala stampa nel post partita, ha voluto sottolineare. “Ha un bel sapore questa vittoria, è giusto così”, esordisce il mister. “Nel primo tempo abbiamo fatto bellissime trame di gioco, ma facciamo fatica a concretizzare. Con un volume di gioco creato nel primo tempo, non può finire 0-0. Con i cambi qualcosa è stato modificato e ce l’abbiamo fatta, credo meritatamente. Mi è sembrato di vedere una partita in cui una sola squadra ha cercato di giocare”. E quella squadra è stata l’Arezzo, che dalla sua ha anche una rosa lunga e di qualità. “Per l’ennesima volta abbiamo giocato in sedici – prosegue il mister dell’Arezzo - e questa è la cosa più importante. Sono partite difficilissime, perché rischi di innervosirti e sbagliare qualcosa tatticamente ed è successo. Abbiamo preso qualche ripartenza che non andava presa, ma tutto sommato siamo stati bravi”. E poi c’è il record di sei vittorie di fila ad inizio campionato, che fa già entrare Indiani nella storia amaranto. “Ce l’avessero detto prima dell’inizio della stagione che avremmo fatto sei vittorie consecutive all’inizio non ci avrebbe creduto nessuno. Ma la cosa che ci inorgoglisce di più è che tutte e sei sono state meritate”. Il merito, in particolare, va a Simone Bramante e al suo spunto che ha cambiato le sorti della partita. “Sono felice del gol – spiega l’esterno ex Carrarese - ma per come si era messa la partita, erano importanti i tre punti. La vittoria è meritata, per tutto quello cha abbiamo creato. Dobbiamo solo diventare più bravi a concretizzare, ma oggi erano fondamentali solo i tre punti. Le sei vittorie consecutive sono importanti e siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto niente. Il cammino è ancora lungo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.