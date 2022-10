Addio a Federica morta a 22 anni nello scontro: palloncini bianchi, l'omelia, la raccolta per l'Africa in suo nome

10 ottobre 2022 a

I palloncini bianchi, gli occhi di tutti pieni di lacrime che guardano al cielo chiedendo: perché? Castiglion Fiorentino si è fermata per l'ultimo saluto a Federica Canneti, morta a 22 anni nel terribile incidente stradale di Vitiano, sulla strada regionale 71, nella notte tra venerdì e sabato.

Il funerale è stato celebrato in una chiesa del Rivaio colma all'inverosimile. Tantissimi sono rimasti fuori. Impressionante il corteo che si è sviluppato, al termine, verso il vicino cimitero per accompagnare il feretro nell'ultimo viaggio.

Padre Emanuele Di Mare ha celebrato il rito funebre cercando le parole da accostare ad un distacco lancinante per la famiglia doloroso e incomprensibile per tutta la comunità. Padre Emanuele ha sottolineato il gesto spontaneo nato tra gli amici di Federica che hanno lanciato una raccolta fondi per dare corpo a quello che era il sogno della 22enne: acquistare materiale ostetrico per l'Africa.

"Fare della vita un dono agli altri è una sfida all’egoismo e una sfida alla morte" ha detto il celebrante. "Quel sogno di Federica diventi ora una eredità e un compito per noi" ha aggiunto il sacerdote indicando in questa iniziativa un segno della sua presenza in mezzo a noi. Il parroco, con la voce rotta dalla commozione, ha detto che "il cammino sarà lungo per accettare l'assurdità di un evento del genere, la risposta non c'è, va oltre rispetto a quello che possiamo analizzare e vedere".

Solo con gli occhi della fede si può percepire una luce. Ma gli occhi di tutti sono velati di lacrime. Solo nella prospettiva dell'amore e della fede ciò che sembra perso non lo è. Ma è tutto molto difficile in questo momento in cui il sorriso di Federica è nella mente di tutti, e in chiesa ci sono babbo Marcello, mamma Rosanna e la sorella Alessandra, piegati dal dolore, con la comunità che li abbraccia.

"Ringraziamo Federica ringraziamo perché, come altre persone che molto giovani ci hanno lasciati, hanno consegnato una eredità, un compito: amare la vita e donarla" dice ancora padre Emanuele. I colori di Porta Fiorentina, gli abbracci tra giovani, tutta una cittadina paralizzata dalla tragedia. Prendono la parola anche Alessandra e mamma Rosanna. Brividi. Ancora lacrime. Poi quel corteo infinito in un silenzio irreale. Un vuoto incolmabile, domande che rimbombano dentro alla testa e al cuore di ognuno.

