Arezzo, seno rifatto male e cicatrici dopo lifting: chirurgo estetico risarcisce la paziente

Luca Serafini 11 ottobre 2022 a

a

a

Sognava il seno perfetto e linee del corpo da modella: invece l’intervento di chirurgia estetica l’ha rovinata. E ora, a dieci anni dalle operazioni e al termine di una causa civile iniziata nel 2017, una donna aretina ottiene il risarcimento dei danni. A pagare sono il medico, 40 mila euro, e la dottoressa specializzanda che lo ha affiancato, altri 5 mila (la cifra complessiva, 45 mila euro, comprende interessi e rivalutazione monetaria). La vicenda risale al 2012, quando la trentenne prese contatti con il professionista affidandosi a lui, con piena fiducia, per risolvere certi inestetismi al seno e agli arti superiori ed inferiori.

Le sue speranze andarono però deluse in seguito ai due interventi ai quali si sottopose, eseguiti dal medico privato avvalendosi di una clinica. Si trattava, nello specifico, di “mastoplastica additiva bilaterale” e di “lifting alle braccia e alle gambe”. Fu la mamma della paziente a sostenere le spese della figlia, con un finanziamento e relative rate.

Subito dopo la prima operazione, la paziente accusò problemi e cominciò a lamentare errori. Assistita nella causa civile dall’avvocato Stefano Buricchi, la donna ha prodotto tutta la documentazione medica, dalla quale emergono anomalie e problematiche in particolare al seno sinistro, con una vistosa asimmetria. Il secondo intervento, di lifting e di revisione del precedente, non portò a risultati soddisfacenti. In più, a peggiorare la situazione, ci fu lo stop dei contatti tra la paziente e il chirurgo.

Impossibile parlarci per telefono: irreperibile. Il rapporto proseguì con la specializzanda, pure lei citata per danni, riconosciuta responsabile solo per una parte della vicenda. In un quadro di contraccolpi psicologici successivi alla duplice operazione, la donna denunciava il peggioramento degli inestetismi, la presenza di cicatrici evidenti alle gambe, l’asimmetria tra un seno e l’altro e tra una gamba e l’altra. Sprofondata in uno stato di depressione e di sconforto, ne risentì nell’umore e nel comportamento alimentare.

Alla luce del procedimento e della consulenza tecnica di ufficio, il giudice Fabrizio Pieschi ha definito “acclarata” la responsabilità del medico, per l’errato posizionamento di protesi, con asimmetria mammaria, e per le cicatrici, attribuendogli un errore evidente “in fase d progettazione, esecuzione e controllo/correzione delle complicanze”. I problemi provocati nelle operazioni - uniti alla mancanza di un corretto uso di antibiotici con complicazioni infettive - hanno danneggiato l’aretina in quel periodo ma anche per sempre, con una invalidità permanente con danno biologico. Ora, con a fianco l’avvocato Buricchi, la paziente ha ottenuto il risarcimento e il giudice, in sentenza, ha stabilito che i danni conseguenti alla colpa professionale del medico, non rientrano nella copertura assicurativa e il chirurgo deve pagare di persona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.