Arezzo, il caro materiali fa lievitare il conto: il parco di viale don Minzoni costa 125 mila euro in più. Pronto a primavera, ecco come

Parco viale Don Minzoni, il conto lievita di 125 mila euro per l'aumento dei costi dei materiali. L'amministrazione comunale ha rivisto il quadro economico e prende atto del necessario riconoscimento, in favore dell'appaltatore.

A titolo di revisione dei prezzi dei materiali impiegati, che hanno subìto un incremento eccezionale rispetto all'anno di presentazione dell'offerta, ecco il provvedimento dirigenziale che autorizza la revisione dei prezzi di appalto per la riqualificazione del parco di via Don Minzoni. Un’opera pubblica che sta prendendo forma di settimana in settimana sotto gli occhi degli automobilisti che transitano sul raccordo cittadino.

È infatti nella maxi area verde stretta tra la carreggiata e l’incrocio tra i quartieri di Pescaiola e Tortaia che l’amministrazione comunale sta realizzando i giardini dove prenderà forma una cittadella della salute e dello svago. Un parco a misura anche di disabile e ipovedenti che prevede la realizzazione di un percorso con sensori guida, oltre che una pista ciclabile e campetti sportivi con locali adibiti a servizio dell’attività ludico sportiva.

Il parco sarà recintato e blindato con telecamere di videosorveglianza. La maxi opera dal costo di due milioni di euro è sempre più vicina alla conclusione dei lavori. Vialetti, cordoli e gettate per le aree sportive sono ormai stati gettati. “Entro la primavera” garantisce l’assessore Alessandro Casi “sarà completata e gli aretini avranno un nuovo parco da vivere. A breve sarà ultimata la parte sportiva. Gli immobili hanno preso forma. I lavori stanno proseguendo e adesso c’è stati un adeguamento delle tariffe che comunque avevamo previsto all’interno del quadro economico. La situazione del caro materie sta travolgendo i cantieri e per poter andare avanti è necessario fare l’adeguamento delle tariffe”.

È il decreto Aiuti ad aver previsto le “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” che permette di attivare il meccanismo indispensabile per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, in modo da evitare che i cantieri possano restare bloccati con le quattro frecce.

Avanti tutta quindi con la realizzazione del parco che vanta una superficie di 19mila metri quadrati dove è prevista la piantumazione di nuovi alberi e la realizzazione di campetti da calcio, da basket, l’installazione di altalene, scivoli e strutture per il ristoro. Prevista anche un'area riservata gli amici a quattro zampe, una pista ciclabile e la sistemazione dell'area esterna per migliorare i parcheggi e renderla maggiormente accessibile. Particolare sarà infatti l'attenzione riservata all'accessibilità per i diversamente abili, ma anche alla sicurezza con l'installazione di ben dieci telecamere di videosorveglianza e numerosi lampioni.

In collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi Ipovedenti, sarà realizzato il sistema di orientamento 'Loges-Vet-Evolution', ovvero un ausilio tattilo-vocale da apporre sul piano di calpestio che permetterà alle persone con disabilità visiva “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”. Ed a lavori ultimati si procederà all’assegnazione dell’impianto a un gestore. “Sarà effettuato un bando” conclude l’assessore Casi “per dare in gestione l’impianto sportivo dove è prevista oltre l’attività ludico sportivo anche spazi riservati alla gestione con ambienti dedicati a spogliatoio”.



