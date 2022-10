Arezzo, nuove modifiche ai servizi scolastici extraurbani da mercoledì 12 ottobre

11 ottobre 2022 a

a

a

Da mercoledì 12 ottobre Autolinee Toscane applicherà ulteriori modifiche ad alcuni servizi scolastici extraurbani di riferimento per il territorio della provincia di Arezzo. Le variazioni sono state adottate in seguito ad una prima fase di monitoraggio dei servizi e all’assestamento dell’orario scolastico. Le linee interessate sono la LS6, la 20S e la LS1N.

Linea LS6

La corsa delle ore 15.02 in partenza da Castiglion Fiorentino per Rigutino Planet sarà anticipata alle ore 14.35 e a Rigutino centro farà coincidenza con la linea H/1 proveniente da Arezzo. La corsa delle ore 15.20 in partenza da Rigutino Planet per Castiglion Fiorentino sarà anticipata alle ore 14.47.

Linea 20S

La corsa delle ore 15.29 in partenza da Castiglion Fiorentino sarà anticipata alle ore 14.56.

Linea LS1N

La corsa delle ore 12.38 da Badia Stazione per Battifolle sarà posticipata alle ore 12.41; la corsa delle ore 13.27 da Badia stazione per Battifolle sarà posticipata alle ore 13.30 e raggiungerà Ruscello Paese; la corsa delle ore 14.19 da Badia stazione per Battifolle-Mugliano-Tegoleto sarà soppressa; la corsa delle 14.52 da Badia stazione per Battifolle sarà anticipata alle ore 14.40. La corsa delle ore 19.22 da Badia stazione per Battifolle sarà posticipata alle 19.27. La corsa delle ore 7.45 da Viciomaggio per Badia Scuole sarà anticipata alle 7.42 e raggiungerà Ruscello paese. La corsa delle ore 13.02 da Battifolle per Badia stazione sarà posticipata alle ore 13.05. La corsa delle 13.54 da Battifolle per Badia stazione sarà anticipata alle ore 13.45. La corsa delle 14.16 da Badia stazione per Battifolle-Viciomaggio sarà anticipata alle ore 14.12. La corsa delle ore 15.16 da Battifolle per Viciomaggio-Badia stazione sarà anticipata alle 15.04. La corsa delle ore 17.38 da Viciomaggio per Tegoleto-Badia stazione sarà posticipata alle 17.50. La corsa delle ore 19.46 da Battifolle per Viciomaggio-Badia stazione sarà posticipata alle 19.51.

