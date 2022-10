Arezzo, la prima volta in città del vescovo Migliavacca: "Entro in una famiglia"

Francesca Muzzi 12 ottobre 2022 a

Si avvicina a grandi passi il 27 novembre, la domenica del nuovo vescovo Andrea Migliavacca. Nell’attesa, ha iniziato una serie di visite. La scorsa settimana a Camaldoli e ieri ad Arezzo per incontrare i dipendenti della Curia e i seminaristi. Prima del suo ingresso ufficiale, andrà anche a La Verna. “E’ stata una prima occasione di conoscenza e di incontro con gli operatori della Curia e poi con i seminaristi. Lo sento come un primo passo per entrare in una famiglia”, commenta subito dopo la visita il vescovo Migliavacca. “Ho colto il desiderio di questo incontro e quindi la cordialità reciproca”, continua. Nel suo discorso ai dipendenti, il vescovo ha usato spesso la parola “grazie”. Lo ha fatto nei confronti del suo predecessore Riccardo Fontana che in questi giorni gli ha fatto da guida, amministratore apostolico e lo ha fatto nei confronti dei dipendenti: “Grazie non solo perché ci siete oggi in questa occasione di saluto, ma grazie per quello che voi siete nella e per la diocesi, perché credo che una realtà della Curia che funziona diventa un servizio a tutta la chiesa diocesana”. Poi il vescovo Andrea usa un’immagine simbolica per descrivere quella che sarà, insieme a tutta la Diocesi, la sua missione ad Arezzo. “Immagino incontrando la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro e voi oggi di incontrare un popolo in cammino. E’ un’immagine di cui sono consapevole e che voglio assumere come stile e come itinerario. Popolo in cammino vuole dire che ha una sua storia, una sua tradizione. E il vescovo nuovo che arriva entra in un cammino che c’è già. Fatto di storia e di volti concreti come i vostri”. E proprio parlando di storia e di tradizioni, il vescovo Migliavacca ha anche visitato la Cattedrale e la Madonna del Conforto “molto bella”, commenta. Non è potuto andare a vedere gli affreschi di Piero, un appuntamento che si riserverà non appena entrerà ufficialmente in città. Ed anche il suo ingresso in città, seguirà - per così dire - un copione. Il vescovo, potrebbe anche fare un tratto a piedi, con l’ingresso da una delle porte di Arezzo. “A grandi linee abbiamo già deciso - ha detto Migliavacca - ma aspettiamo il comunicato ufficiale che dovrebbe uscire tra pochi giorni dove saranno descritti tutti i dettagli del mio ingresso”. Il camminare insieme che torna ancora parlando con i dipendenti della Curia: “Incontrare voi oggi per me diventa un primo segno, una prima occasione per inserirmi in un cammino di popolo di Dio e io mi metto a camminare con voi”. Poi il vescovo Migliavacca termina con un augurio: “Il vostro servizio sia un servizio che faccia gustare a voi l’essere chiesa. L’augurio che ci possiamo fare è di condividere un bel cammino. E’ questo il desiderio e l’attesa”. E ancora il vescovo Andrea: “Vi ringrazio già per la pazienza che dovrete avere con me qualche volta e quindi se ce ne sarà bisogno, grazie fin da ora”. Al termine poi si rivolge sempre ai dipendenti della Curia e dice loro: “Se poi volete sapere qualche curiosità su di me ho portato don Roberto, mio segretario e oggi vicario generale a San Miniato che vi può raccontare tutto”, dice con un sorriso contagioso. L’agenda di Migliavacca adesso proseguirà con altre visite non ufficiali e con la visita a La Verna che potrebbe coincidere con la settimana di esercizi spirituali che era stata programmata insieme ai frati, in tempi non sospetti. E poi domenica 27 novembre in piena Città del Natale, Arezzo accoglierà il nuovo vescovo al quale chiediamo se è emozionato per questa avventura. “Certo lo sono”, risponde.

