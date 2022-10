Anghiari, fermati i lavori alla scala di Porta Sant'Angelo

12 ottobre 2022 a

Stop al percorso della realizzazione completa della scalinata di Porta Sant’Angelo. L’argomento, che nei giorni scorsi aveva sollevato forti perplessità – eufemismo – tra la cittadinanza, lunedi sera ha trovato posto nei lavori del consiglio comunale. Dietro interrogazione preannunciata e presentata dal gruppo di opposizione “Anghiari unita”, i cui referenti sono Danilo Bianchi e Mario Checcaglini. La scala in questione, ideata per il transito pedonale, sorge a ridosso di una delle porte più caratteristiche del paese, in piena Anghiari Vecchia. Al suo sorgere aveva fatto subito arricciare il naso: la motivazione era quella di alterare un luogo di valore storico e l’armonia della più antica porta di ingresso al paese. “Nella discussione che si è tenuta nell’assise comunale” spiega il consigliere Danilo Bianchi “e che ha registrato la ferma contrarietà di tutta l’opposizione, ho posto l’accento su come quest’opera sia estranea al contesto storico-architettonico di Anghiari e come di fatto offenda il sentimento dell’intera comunità attenta da sempre alla bellezza dei luoghi e da sempre impegnata per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale”. Fatto sta che le critiche e le motivazioni di contrarietà espresse in sede consiliare hanno raggiunto lo scopo. “La risposta del sindaco” precisano infatti sia Bianchi che Checcaglini “è stata di apertura verso una ulteriore e approfondita verifica dell’opera. Un passo avanti nella giusta direzione, con la volontà di procedere ad una valutazione dell’impatto e utilità dei gradini così a ridosso della storica porta”. Fermati dunque i lavori in corso. Adesso il giudizio definitivo avverrà in una prossima riunione delle Commissioni urbanistica e cultura, commissioni che nel loro lavoro potranno avvalersi dell’opinione e della consultazione di esperti esterni al nucleo di progettazione. E chissà che alla fine non si arrivi anche alla rimozione del manufatto in essere per esplorare alternative più confacenti al contesto.

