Arezzo, la parola agli esperti: "La colonna infame ha un'inclinazione rischiosa"

“Preoccupante inclinazione della colonna infame”. A dirlo adesso sono due professionisti aretini. L'architetto Luca Bizzarri e l'ingegnere Andrea Ermini, da tempo hanno presentato relazioni tecniche per sensibilizzare gli enti all'intervento di consolidamento e restauro dell'antico petrone. Lo stato di degrado del monumento di piazza Grande - che non è sfuggito all'obiettivo del Corriere di Arezzo - è stato rilevato anche dai due esperti aretini, volti noti in città per il ruolo, rispettivamente di magistrato e di giudice, che ricoprono all'interno della Giostra del Saracino. Concittadini quindi che hanno a cuore le bellezze artistiche di Arezzo e che già lo scorso anno avevano inviato una lettera alla Brigata Aretina Amici dei Monumenti per sollecitare l'associazione sullo stato di salute della colonna infame. Adesso tramite le colonne del quotidiano della città, dopo aver effettuato il sopralluogo in piazza Grande rilanciano: “è evidente lo stato di avanzato degrado della colonna infame. È necessario provvedere in tempi rapidi ad avviare e concludere un percorso di progettazione per il consolidamento statico-strutturale oltre al restauro estetico di questo simbolo architettonico presente in Piazza Grande”. Un monumento caro agli aretini e super bersagliato di click dai visitatori. L'architetto Luca Bizzarri e l'ingegnere Andrea Ermini non ne fanno solo un fatto di estetica e decoro ma anche di sicurezza per la sopravvivenza del monumento e per l'incolumità di chi potrebbe essere colpito magari dal distacco di alcune parti che sovrastano il fusto. “Oltre al degrado estetico” spiegano Bizzarri ed Ermini “il monumento in stato di deterioramento comincia a costituire elemento di rischio per l’incolumità delle numerose persone che frequentano la Piazza”. “Siamo due tecnici liberi professionisti aretini” spiegano Bizzarri ed Ermini “ed abbiamo a cuore la nostra città. Per questo motivo ci sentiamo in dovere di segnalare la condizione in cui versa il monumento in oggetto, sperando di poter fare da megafono anche a quanto segnalato dal Corriere di Arezzo”. I due professionisti aretini, ritrovatisi in Piazza Grande, osservando l’aspetto estetico, e facendo considerazioni di tipo statico, confermano “che la colonna versa in un avanzato stato di degrado e di pessima conservazione”. “Si può notare molto bene” parola di tecnici “un’importante riduzione della sezione della metà inferiore del fusto, la cui pietra si è nel corso degli anni sfogliata facendo assumere una preoccupante inclinazione alla colonna, ben visibile anche ad occhio nudo, rispetto all’asse verticale”. Per Bizzarri ed Ermini “questa inclinazione dalla verticale e la conseguente perdita di ortogonalità rispetto al basamento di appoggio, insieme alla presenza di un elemento lapideo pesante in testa al fusto, ci hanno fatto constatare che il monumento, oltre al degrado estetico, comincia a costituire elemento di rischio per l’incolumità delle numerose persone che frequentano la Piazza”.

