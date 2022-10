Morto il pedone investito alla Fratta nei pressi dell'ospedale Santa Margherita

11 ottobre 2022 a

E' morto l'uomo di 88 anni investito da un'auto a La Fratta di Cortona nei pressi della rotonda dell’ospedale Santa Margherita. L'incidente si è verificato alle 9.30 di martedì 11 ottobre e il decesso dell'anziano è avvenuto in serata alle Scotte di Siena.

La vittima si chiamava Franco Capogna e abitava in zona. Era stato valutato subito in codice rosso per la gravità delle lesioni e trasferito con l'eliambulanza Pegaso al policlinico senese.

La Polizia Municipale di Cortona ha svolto gli accertamenti di legge nel luogo dell'incidente, lungo la strada provinciale 28, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto, dopo l'investimento sono intervenuti l’automedica della Fratta e l’ambulanza della Misericordia di Cortona.

Le lesioni riportate dall'uomo nell'impatto con il veicolo si sono rivelate irreversibili ed è sopraggiunto il decesso.

