Arezzo, trovato morto in casa a 40 anni: era agli arresti domiciliari. Eseguita autopsia

Lo hanno trovato senza vita nella casa dove era ai domiciliari dopo l’arresto scattato il 3 ottobre scorso in seguito ad una burrascosa lite, l’ennesima, con il padre. Sulla morte di un aretino di 40 anni, il sostituto procuratore Emanuela Greco ha disposto accertamenti di medicina legale e ieri è stata eseguita l’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso.

La polizia intervenuta venerdì 7 nell’abitazione di Arezzo dove giaceva il quarantenne, non ha rilevato segni di violenza sul corpo. Potrebbe trattarsi di morte naturale oppure della conseguenza di una assunzione di qualche sostanza. L’uomo aveva problemi di alcolismo ed era seguito dal servizio dell’Asl che si occupa di dipendenze ma non versava in gravi condizioni.

Instabilità dell’umore, fragilità, scatti d’ira pare fossero però ormai una costante.

Diverbi e momenti di contatto fisico in ambito familiare c’erano già stati anche prima di lunedì 3 ottobre quando i carabinieri sono intervenuti in un alloggio della città dove l’uomo aveva colpito il padre, 73 anni, lanciandogli contro con forza un ventilatore. Lo aveva colpito al costato con l’elettrodomestico, poi aveva anche afferrato una sedia. Era fuori di sé, in stato di alterazione alcolica.

Oltre ai carabinieri, sul posto era intervenuta anche l’ambulanza dell’emergenza per accompagnare il quarantenne, che non stava in piedi, al pronto soccorso. L’arresto è stato poi convalidato e applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Così il quarantenne si trovava in una abitazione, solo, in attesa della definizione della sua vicenda giudiziaria - assistito dall’avvocato Luca Guidi - e dell’avvio di un percorso terapeutico di recupero e reinserimento nella società. Proprio a causa degli eccessi nel bere, aveva perso il buon posto di lavoro presso una primaria azienda del territorio.

Una situazione difficile, insomma, ingestibile, con i genitori del quarantenne esasperati e che speravano in una svolta positiva del caso. Invece nei giorni scorsi quando una familiare è andata a trovare l’uomo lo ha trovato cadavere. Sono intervenute le Volanti della Questura per i primi rilievi.

Non risulta che siano stati trovati elementi tali da fornire una spiegazione al decesso. Per questo è stato disposto l’esame autoptico per sgomberare il campo da ogni dubbio e capire se il quarantenne si è spento improvvisamente in seguito ad un malore o se a determinare la morte è stato l’ingerimento di una sostanza: questo potrà emergere dall’approfondimento del medico legale e dall’esame tossicologico.

