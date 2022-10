Arezzo, al processo Coingas la difesa di Cocci attacca con i testimoni il teorema della procura

12 ottobre 2022 a

“Il dottor Marco Cocci non istigò Sergio Staderini per riavere i soldi persi con le azioni di Banca Popolare di Vicenza andate in fumo: gli acquisti avvennero infatti con altri titolari della filiale di Arezzo, prima e dopo il periodo in cui è stato direttore Staderini”.

E’ la sottolineatura dell’avvocato Stefano Del Corto, legale di Cocci, al termine dell’udienza del processo Coingas dedicata ai primi testimoni delle difese. Picconate contro la narrazione della Procura, che sostiene al contrario la tesi del “peculato”. No, ribattono i professionisti destinatari delle famose consulenze finite nel mirino dei pm e della Digos: si tratta di incarichi puliti, di lavori qualificati, realmente svolti e congruamente pagati.

La decisione finale spetterà al tribunale, con presidente Filippo Ruggiero, e riguarda undici imputati, tra i quali l’ex presidente di Estra, Macrì, il sindaco Ghinelli, l’assessore Merelli, l’attuale amministratore di Coingas, Scortecci. Alla Vela ieri hanno parlato funzionari di Banca Vicenza e collaboratori di Cocci.

La difesa del commercialista aretino (con Del Corto c’è l’avvocato Tommaso Ceccarini) ha evidenziato come non ci possa essere alcuna correlazione tra gli investimenti andati in fumo con quelle azioni e l’ingaggio in Coingas voluto da Sergio Stederini nel 2018 (circa 145mila euro complessivi). I rapporti con la banca Cocci li aveva avviati nel 2014: Staderini non c’era. Non reggerebbe quindi l’idea della procura secondo cui Staderini avrebbe chiamato in Coingas Cocci, azzerato di Bpv per 110mila euro, per sdebitarsi per gli investimenti proposti e andati male: una specie di ristoro.

La difesa del commercialista martedì 18 ottobre punterà ulteriormente a dimostrare come, oltre al lavoro di contabilità, Cocci e il suo staff lavorarono alacremente ai vari progetti: consulenze dense di contenuti professionali. In un altro passaggio dell’udienza di ieri, una ex collaboratrice dello studio Cocci, ha testimoniato come la gestione della contabilità di Coingas fu portata all’esterno, presso lo studio Cocci, su volontà di Staderini che in sede si sentiva controllato, “braccato”. Allusione, probabilmente, al clima pesante che c’era con Estra, la partecipata dalla quale Coingas voleva svincolarsi per avere autonomia.

L’amministratore, ha riferito la teste, disse che per tenere la contabilità in Coingas “avrebbe dovuto trovare uno spazio più sicuro: una stanza da poter chiudere a chiave". Spazio, ieri, anche alla difesa di Pier Ettore Olivetti Rason, avvocato fiorentino destinatario di incarichi per circa 300 mila euro. I testimoni portati dagli avvocati Neri Pinucci e Nino D’Avirro hanno tratteggiato la mole di lavoro svolto dallo studio legale per Coingas su assemblee, patti parasociali e assistenza. In bilico tra accusa e difesa, il processo avanza: sentenza entro l’anno.

