Arezzo, assolto l'infermiere accusato di molestie sessuali sulla paziente durante prelievo del sangue

12 ottobre 2022 a

a

a

Assolto l’infermiere del San Donato accusato di atti sessuali su una giovane paziente durante il prelievo del sangue. “Il fatto non sussiste”, ha sentenziato il gup di Arezzo Stefano Cascone. Il pm Laura Taddei aveva invece chiesto 4 anni di reclusione. Nel processo celebrato con rito abbreviato è passata la linea della difesa dell’imputato, sostenuta in aula dagli avvocati Francesca Marolda e Alessandro Mori.

Il caso aveva sollevato un putiferio a dicembre 2021 quando da una associazione impegnata sul fronte dei diritti delle donne, partì la denuncia sui social: una paziente, si diceva, era stata molestata in ospedale. Ci fu un esposto, una indagine della Asl, un fascicolo in procura e una pioggia di prese di posizione. Ieri il verdetto di primo grado che tira un rigo sulla storia: in attesa di conoscere le motivazioni, quello che avvenne nel box prelievi sarebbe stato un equivoco, un fraintendimento.

Soltanto, ha detto il 66enne, un piccolo tocco non malizioso al ginocchio della 25enne che doveva sottoporsi al prelievo per una serie di accertamenti ed era preoccupata e tesa. All’infermiere era contestato il palpeggiamento della giovane - distesa nella poltroncina con la siringa al braccio - nelle parti intime: zona coscia e inguine. E le frasi? Battute infelici ma nulla di penalmente rilevante. L’assenza di certezze - non c’è stato incidente probatorio - ha finito per sfumare i fatti. La giovane era parte civile con l’avvocato Stefano Del Corto. L’imputato era in aula ed ha reso esame. Dopo la bufera, fu prudenzialmente fermato dalla Asl (ferie e aspettativa) poi il reintegro e ora l’assoluzione, con la pensione alle porte.

Lu.Se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.