Arezzo, una strada ricorderà Emanuela Loi, vittima della strage di via D'Amelio

Giovedì 13 ottobre alle 12, ad Arezzo, si terrà la cerimonia di inaugurazione della strada intitolata alla memoria dell’agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, medaglia d’oro al valore civile, uccisa dalla mafia nell’attentato di via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992. Alla cerimonia parteciperà anche il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini. La nuova via si trova in città tra via Giuseppe Pietri e la rotonda di via Tarlati.

