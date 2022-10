Arezzo, al via la stagione teatrale del Petrarca. Da Elena Sofia Ricci a Massimo Popolizio: tutti gli appuntamenti

12 ottobre 2022 a

Un viaggio lungo cinque mesi ricco di tappe che offriranno punti di vista, analisi, storie, colpi di scena, ironia, musica e performance di danza per accompagnare il pubblico e renderlo allo stesso tempo protagonista. E’ la nuova stagione del Teatro Petrarca con il cartellone che la Fondazione Guido d’Arezzo, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Arezzo, propone fino a marzo. Undici gli spettacoli in cartellone. A inaugurare la stagione, mercoledì 2 novembre e giovedì 3 novembre (ore 21) “Cosa Nostra spiegata ai bambini” di Stefano Massini. In scena Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Domenica 20 novembre, ore 21 (fuori abbonamento e a ingresso gratuito in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne), Maria Amelia Monti e Marina Massironi porteranno in scena “Il marito invisibile” scritto e diretto da Edoardo Erba. Sabato 26 novembre, ore 21, e domenica 27 novembre, ore 17, Michela Cescon mette in scena Anna Foglietta e Paola Minaccioni ne “L’attesa” di Remo Binosi. Giovedì primo dicembre, ore 21, con “Vivaldiana” (fuori abbonamento) Mauro Astolfi traduce in movimento alcune creazioni di Vivaldi per raccontarne il talento e la capacità di reinventare la musica barocca. Sabato 17 dicembre, ore 21, e domenica 18 dicembre, ore 17, Arturo Cirillo sarà “Cyrano”. Sabato 14 gennaio, ore 21, e domenica 15 gennaio, ore 17, in scena “Il mercante di Venezia”. Un testo complesso ed enigmatico, messo in scena con un nuovo e raffinato allestimento firmato da Paolo Valerio con protagonista Franco Branciaroli nel ruolo di Shylock.

Sabato 21 gennaio, ore 21, e domenica 22 gennaio, ore 17, arriva “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams, con Elena Sofia Ricci. Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, “Mine vaganti”, in scena ad Arezzo martedì 14 e mercoledì 15 febbraio, ore 21, con Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano e con Simona Marchini. Martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, ore 21, Massimo Popolizio interpreta “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller, mentre giovedì 23 marzo, ore 21, sarà la volta di Hybris, l’ultimo lavoro di Antonio Rezza e Flavia Mastrella (fuori abbonamento). Venerdì 31 marzo, ore 21 sul palco i danzatori di Ima (fuori abbonamento); un progetto coreografico per cinque danzatori della compagnia Komoco diretta da Sofia Nappi.

