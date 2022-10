Monte San Savino: vigili del fuoco mettono in sicurezza la torre campanaria

12 ottobre 2022 a

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 12:45 nel comune di Monte San Savino in Piazza della Doccia presso l’ex Convento Benedettine situato nel centro storico, per effettuare la *messa in sicurezza* di alcune parti pericolanti situate sulla parte alta della *torre campanaria*. I Vigili del fuoco con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), si sono ancorati su corda per effettuare il lavoro in sicurezza e rimuovere le parti distaccate.

