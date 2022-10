Anghiari piange il dottor Gino Ortalli. Era il farmacista del paese dal 1973

Francesca Muzzi 12 ottobre 2022 a

Il dottor Gino Ortalli, ad Anghiari, era diventato presto un punto di riferimento. Era il farmacista al quale spesso, si chiedevano anche consigli da medico. “Vai dall’Ortalli e senti che ti dice”, mamme e nonne lo ripetevano a figli e mariti, che erano più restii agli ambulatori dei dottori. Se n’è andato a 83 anni e quella farmacia in piazza Baldaccio che oggi è raddoppiata verso l’ex stazione di Anghiari, adesso la portano avanti i due figli Camilla e Vincenzo che con orgoglio hanno preso le impronte del padre. Quel babbo, originario di Città di Castello, arrivato ad Anghiari nel 1973 e che nello stesso anno ha aperto la farmacia.

Il prossimo saranno 50 anni e il dottor Gino praticamente, in camice bianco a “tradurre” le ricette che una volta venivano scritte a mano e con calligrafie dei medici che solo lui riusciva a decifrare, ci ha passato la sua vita sostenuto sempre dall’amore della moglie Lucietta che oggi lo piange. Così come tutto il paese di Anghiari che perde davvero un altro punto di riferimento. E ci sarà tutto Anghiari oggi alle 15 ai funerali che si svolgeranno nella chiesa della Propositura. Alla famiglia Ortalli, alla moglie Lucietta, ai due figli Camilla e Vincenzo con i rispettivi coniugi, ai nipoti, giungano le condoglianze di tutta la redazione del Corriere di Arezzo.



