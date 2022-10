Arezzo, donati alla Caritas 2.500 chili di prodotti alimentari

12 ottobre 2022 a

Coldiretti e Rotary insieme per la Caritas. Ancora una volta il mercato di Campagna Amica di piazza Giotto ad Arezzo ha accolto una delle iniziative solidali organizzate dall’associazione aretina. Sono stati donati oltre 2500 chilogrammi dei prodotti degli agricoltori di Campagna Amica alla Caritas, grazie alla generosità del Rotary Club Arezzo. All’incontro di presentazione dell'iniziativa hanno partecipato il presidente dell’Agrimercato Leonardo Belperio, il delegato Giovani Impresa Toscana e Arezzo Francesca Lombardi, il direttore di Coldiretti Raffaello Betti, Alberto Papini presidente del Rotary, Oreste Tavanti past president, e Don Giuliano Francioli, direttore della Caritas Diocesana. “Campagna Amica vuol dire garanzia ed oggi, ancora una volta, uno dei nostri mercati, quello di piazza Giotto, diventa cuore vivo dell’unione della rete solidale di Arezzo – ha commentato Leonardo Belperio, presidente Agrimercato – La collaborazione con la Caritas Diocesana è oramai una realtà consolidata per la nostra associazione e oggi siamo ancora una volta molto contenti di condividere questa iniziativa con il Club aretino del Rotary che ha scelto per la sua donazione tutti prodotti locali, a chilometro zero delle nostre aziende agricole. Questa scelta è anche un aiuto all’economia locale, all’occupazione e al territorio in un momento di particolare difficoltà. Siamo da sempre a disposizione per portare la testimonianza di un’agricoltura espressione forte di solidarietà, disponibilità, e rispetto profondo di quelli che sono i cicli della terra nella vita di tutti i giorni. L’agricoltura sociale – ha ricordato il presidente - è la punta più avanzata della multifunzionalità che con la nostra organizzazione abbiamo fortemente sostenuto per avvicinare le imprese agricole ai cittadini e conciliare lo sviluppo economico del nostro territorio con la sostenibilità ambientale, la difesa della salute e della qualità della vita”. Queste le parole di ringraziamento di Don Giuliano Francioli, direttore della Caritas Diocesana di Arezzo: “Ringraziamo anche per quest'anno Coldiretti e Rotary per la sensibilità e generosità dimostrata nei confronti della nostra Caritas Diocesana. Donazioni alimentari di questo tipo sono un aiuto concreto per tutti i nostri servizi, dalle mense del Giotto e di San Domenico e assumono, in questo particolare momento storico, un significato ancora più importante e profondo. In questo momento di incertezza e crisi economica i poveri sono diventati ancora più poveri e intere famiglie hanno subito gli effetti della crisi economica in atto. Sono gesti come questi che, oltre che rafforzare quella positiva rete di collaborazione, rappresentano quei segni di speranza e positività per la costruzione di un futuro più sereno per tutti".

