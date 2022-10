Arezzo, sindaci contro il caro bolletta. Da chi spegne i monumenti a chi i lampioni e c'è chi convoca un'assemblea pubblica

Francesca Muzzi 13 ottobre 2022 a

Caro bollette luce e gas. Come i sindaci si difendono. Dalla Valtiberina al Valdarno passando per la Valdichiana e il Casentino. Otto primi cittadini che devono fare i conti per risparmiare il più possibile e nello stesso tempo per evitare che gli aumenti possano ricadere sugli stessi cittadini che magari vedono un incremento delle tasse. E quindi che cosa fare? Alcuni pensano di illuminare meno i monumenti, altri invece chiamano gli stessi abitanti per discutere insieme come affrontare la situazione. E c’è chi invece deve rinunciare alla pista da ghiaccio per il Natale, a favore invece delle luci. Partiamo dunque e cominciamo proprio da qui. Dalla pista da ghiaccio. Succede in Valdichiana. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni sottolinea: “Sono deciso a non rinunciare alle luci del Natale - dice - è una festa che arriva una volta l’anno e non ho assolutamente intenzione di fare marcia indietro. Magari resteranno accese meno tempo, per esempio, durante la notte verranno spente. Ho già rinunciato invece alla pista da ghiaccio. Avrebbe consumato troppa energia elettrica”. Ma c’è dell’altro: “Stiamo lavorando - sottolinea ancora Meoni - per separare i riscaldamenti. Specialmente negli uffici comunali dove restavano accesi anche quando non era necessario, faremo in modo di dividere la centrale. Inoltre vedremo quali potrebbero essere i lampioni da tenere spenti o meno accesi rispetto ad altri”. A Castiglion Fiorentino, il primo cittadino Mario Agnelli sottolinea: “Noi abbiamo fatto una sorta di vademecum. I primi a metterlo in atto saranno proprio gli uffici comunali con la regolazione della temperatura ambientale che non potrà superare i 18-19 gradi. Modifiche sull’orario di illuminazione di monumenti e parchi. Le luci sul Castello di Montecchio e sulla Torre del Cassero si spengono a mezzanotte mentre quelle di piazza Garibaldi si spengono alle ore 1.00. Rimarranno accesi solo dei piccoli fari che illumineranno, rispettivamente, il Foro Boario e la Torre del Cassero mentre nelle scuole è in corso la sostituzione dei sistemi per l’illuminazione d’interni con sistemi a led, a basso consumo energetico. Illuminate, invece, come consuetudine le strade. Ma non sarà questo il modo che ci fa coprire il fabbisogno. Ci vorranno ristori importanti da parte del Governo”. Dalla Valdichiana alla Valtiberina. Se il sindaco Fabrizio Innocenti di Sansepolcro, tra una settimana convoca una riunione con gli assessori preposti proprio per stilare un piano per risparmiare sia sulla luce che sul gas, piano a lungo termine da Badia Tedalda, il sindaco Alberto Santucci ha deciso di convocare direttamente i cittadini. Domani nella sala consiliare ha indetto un’assemblea pubblica: “per discutere sulla riduzione dell’orario dell’illuminazione pubblica”. Sarà anche l’occasione per parlare della chiusura dell’unica banca del paese. Ma questa è un’altra storia. In Casentino c’è un primo cittadino, Carlo Toni di Poppi che ci dice che nel giro di un anno le bollette della luce sono passate da 34 mila euro (luglio e agosto 2021) a 107 mila euro nello stesso periodo di quest’anno. “Per fortuna che abbiamo investito sull’illuminazione pubblica al led - dice Toni - Con questi costi esorbitanti e faremo di tutto perché non ci rimettano i cittadini, perché già hanno da pagare le loro bollette”. A farne le spese potrebbe essere quello che da sempre è considerato il simbolo del Casentino, vale a dire il Castello di Poppi. “L’idea è quello di spegnerlo anche per dare un segnale a tutti che non riusciamo a fare fronte a questi prezzi. Stiamo concordando anche con la minoranza un percorso per capire come intervenire. Dalla fine di ottobre comunque cominceremo a spegnere”. E quindi se qualcuno passa dal Casentino non si chieda, il motivo per cui il Castello di Poppi sarà al buio o meno illuminato di sempre. “Magari potrebbe restare acceso solo nei fine settimana”, dice ancora Toni. Da Poppi a Bibbiena. “Per quanto riguarda il nostro Comune”, sottolinea il sindaco Filippo Vagnoli, siamo ancora in fase di studio. Posso dirti che stiamo cercando di capire quanti lampioni tenere spenti”. E continua: “A doggi siamo a circa 300 mila euro di aumento di energia per il nostro comune, ma si stima che possa peggiorare ancora la situazione. Un disastro per le famiglie e le aziende pubbliche e private”. E infine ci spostiamo in Valdarno dove il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti O Sanni sottolinea: “Attueremo la politica del fino a mezzanotte e quindi a quell’ora i lampioni si accenderanno uno si e uno no. Stiamo pensando se continuare ad illuminare tutta la notte anche le piste ciclabili”. Il primo cittadino di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini può, oggi, mettere a frutto una politica lungimirante: “In questi due anni - dice - abbiamo cambiato tutto il sistema di illuminazione e inserito le luci al led”. Mentre per quanto riguarda le prossime festività, la Chiassai sottolinea: “Avremo un Natale più sobrio ed anche più green. Magari organizzeremo meno eventi culturali. Le luci resteranno accese di meno. Consideriamo che andremo a risparmiare così soldi pubblici per non gravare sulle tasche dei nostri cittadini già martoriati dagli aumento. Chiedo a tutti senso di responsabilità - conclude la Chiassai - attenzione alle luci che restano accese e ai riscaldamenti troppo caldi. Facciamoci caso. E’ una piccola goccia, ma che può fare tanto”.

