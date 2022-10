Estra, Tar del Lazio conferma: Macrì decaduto da presidenza. Passa la linea dell'Anac, verso ricorso al Consiglio di Stato

Luca Serafini 13 ottobre 2022 a

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Francesco Macrì, di Estra e del Comune di Arezzo contro la delibera di Anac che a novembre del 2021 lo ha dichiarato decaduto dal ruolo di presidente di Estra che ricopriva dal 2016. Incarico "inconferibile" in base alla legge Severino, secondo l'autorità nazionale anticorruzione: non poteva essere indicato per il cda di Estra, partecipata dal comune di Arezzo attraverso Coingas, in quanto consigliere comunale. Questione dibattuta e controversa: si va quasi certamente verso un ulteriore ricorso davanti al Consiglio di Stato.

La sentenza sulla legittimità della decadenza di Francesco Macrì dal ruolo di guida del cda di Estra lascia quindi inalterata la composizione del consiglio di amministrazione della spa di luce e gas che vede come presidente il senese Alessandro Piazzi, con ingresso di Giovanni Grazzini per rappresentare il socio aretino Coingas.

Il no del tribunale amministrativo regionale del Lazio è stato comunicato in queste ore. Non accolta, quindi, l'impostazione dell'avvocato Gaetano Viciconte. che aveva chiesto il reintegro di Macrì sulla base di pronunciamenti su vicende analoghe. Secondo la difesa di Francesco Macrì, Estra non è una società di diritto privato sotto controllo pubblico e la nomina di Macrì non sarebbe stata fatta esclusivamente dal Comune di Arezzo - nel quale era consigliere comunale - ma dal cda di Estra, senza collegamenti con il patto sociale tirato in ballo dall'Anac.

Secondo l'Anticorruzione la nomina del leader di Fratelli d'Italia non sarebbe stata legittima in quanto Estra è società di diritto privato sotto controllo pubblico e la presidenza prevedeva deleghe gestionali, inconferibili ad un consigliere comunale appena dimesso per assumere quel ruolo. Secondo Anac le dimissioni non era trascorso il cosiddetto "periodo di raffreddamento" di due anni.

La sentenza del Tar del Lazio apre adesso interrogativi sulle utility. Anche Estra e Comune di Arezzo avevano partecipato all'udienza della scorsa primavera sulla questione decadenza di Macrì. La nomina dell'esponente di Fratelli d'Italia in Estra nel 2016 è anche al centro di uno dei filoni del processo Coingas in corso davanti al tribunale di Arezzo, che coinvolge con l'accusa di abuso d'ufficio anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli.

