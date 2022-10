Arezzo, corso gratuito del Comune per i proprietari dei cani

13 ottobre 2022 a

Dodici ore suddivise in cinque incontri teorici, ciascuno di due ore, che si terranno alla Casa dell’energia e due incontri pratici entrambi di un’ora presso i campi di prova individuati dagli istruttori. Si articola così il calendario del corso di formazione rivolto ai proprietari di cani avente la finalità di affrontare e risolvere eventuali problematiche generate dagli animali. Prevede il coinvolgimento di un medico veterinario comportamentista iscritto all’ordine, del Servizio veterinario della Asl Toscana sudest, di un istruttore cinofilo di Enpa e delle guardie zoofile e di un educatore cinofilo dell’Oipa. La proposta, su iniziativa dell’assessore Giovanna Carlettini, ha avuto il via libera dalla Giunta. “La prima cosa che intendo sottolineare è la totale gratuità degli incontri – ha rilevato Carlettini. Lo spunto che ha indotto Enpa e l’amministrazione comunale a procedere in tale direzione è venuto certamente dai fatti spiacevoli di cronaca che si sono verificati nel parchi cittadini, dove cani di grossa taglia hanno aggredito consimili più piccoli. Sono stati campanelli di allarme che hanno dimostrato come sia importante diffondere in maniera capillare la cultura del possesso responsabile dei cani, partendo proprio dall’educazione dei proprietari. Una corretta relazione tra uomo e animale può essere favorita da un’adeguata informazione. Gli aspetti che intervengono sono molteplici e vanno dalla conoscenza delle norme vigenti alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, dalla comprensione specifica del suo modo di comunicare alla prevenzione di suoi comportamenti indesiderati. Ci affidiamo a validi professionisti, che ringrazio, ciascuno impegnato e competente su uno degli specifici ambiti appena ricordati. Un ulteriore dimostrazione dell’impegno che ha assunto l’amministrazione comunale nel perseguire la tutela e il rispetto degli animali e della loro salute”. Il corso è rivolto a un numero massimo di 20 persone. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Enpa (https://www.enpa.arezzo.it/): 0575357650 chiamando tra le 11 e le 13.

