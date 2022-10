Arezzo, tavolo tecnico per organizzare i cento anni del Cavallino

13 ottobre 2022 a

Si è svolta nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 ottobre la prima riunione del tavolo tecnico da cui nascerà nelle prossime settimane il comitato che avrà il compito di curare l’organizzazione degli appuntamenti per il centenario della Società Sportiva Arezzo.

Nella sede del club amaranto erano presenti l’amministratore delegato Sabatino Selvaggio, la responsabile marketing della società Alessandra Severi, l’assessore allo sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi, Stefano Butti in qualità di recordman di presenze con la maglia dell’Arezzo e di presidente del Museo Amaranto. Con loro anche Stefano Farsetti e Carlo Carboni, in qualità di rappresentanti di Orgoglio Amaranto, il comitato che rappresenta i tifosi nonché socio di minoranza della Società Sportiva Arezzo. A causa di impegni di lavoro il presidente Guglielmo Manzo si è collegato da remoto per un saluto e per augurare un buon lavoro a tutte le componenti che ieri pomeriggio, in quella che è stata una proficua chiacchierata, hanno convenuto sia sull’impostare il tavolo tecnico sulla base di una sinergia a 360 gradi per arrivare al meglio all’appuntamento del 10 settembre 2023 e al tempo stesso è stata proposta e accolta con favore da tutti i componenti l’idea di allargare fin dalla prossima riunione il tavolo ai rappresentanti dei gruppi della Curva Sud Lauro Minghelli. È stato infine proposto, nelle prossime settimane, di fissare un nuovo appuntamento per dare seguito a quanto illustrato e messo sul tavolo nel corso della prima riunione, per preparare al meglio anche varie iniziative collaterali per onorare al meglio un traguardo storico.

