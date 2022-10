Tragedia di Vitiano, pm nomina esperto per accertare dinamica e velocità dell'auto dove era passeggera la 22enne morta

14 ottobre 2022 a

Un esperto nominato dalla procura della repubblica di Arezzo sarà incaricato di accertare la velocità dell’auto sulla quale viaggiava come passeggera Federica Canneti, la studentessa morta a 22 anni nel terribile incidente stradale di Vitiano, esattamente una settimana fa. La ragazza di Castiglion Fiorentino che sognava di fare l’ostetrica perse la vita sul colpo e altre sette persone rimasero ferite, alcune in modo serio. Per mercoledì 26 ottobre il sostituto procuratore Emanuela Greco ha convocato i legali che assistono le parti e in quella sede sarà indicato il consulente tecnico d’ufficio (ancora il nome non è noto) al quale verranno affidati i quesiti da sciogliere.

Il fascicolo aperto dal pm sul procedimento penale per omicidio stradale a carico del giovane che era al volante della Kia Sportage, deve essere completato con approfondimenti da aggiungere alla relazione della Polizia Municipale di Arezzo intervenuta venerdì notte sul luogo dello schianto. L’auto con a bordo Federica e gli amici, era partita da Castiglion Fiorentino e aveva percorso il rettilineo della Sr 71 (con limite a 70) che precede il centro abitato di Vitiano (limite a 50) dove il mezzo, affrontata la prima curva volgente a sinistra, è sfuggito al controllo del conducente. Ha urtato il cordolo del marciapiede ed è schizzata sulla corsia opposta dove sopraggiungevano altre due macchine.

Una collisione fatale per Federica. Gli accertamenti con l’alcol test sul giovane che era al volante, non avrebbero indicato uno sforamento dei valori alto. E’ l’aspetto della velocità quello che potrebbe assumere il valore di aggravante: una condotta di guida imprudente e rischiosa. Ed ecco che il consulente del pm dovrà esprimersi in questo senso, ricostruendo la velocità della Kia al momento dello scontro. L’aggravante scatta nel momento in cui questa fosse il doppio del limite consentito.

Ma la consulenza riguarda in modo ampio tutta la ricostruzione dell’incidente, la dinamica di quelle frazioni di secondo e dei momenti precedenti, le precise responsabilità, l’uso dei dispositivi di sicurezza. Aspetti che potranno avere un ruolo nel procedimento penale e ai fini risarcitori, quelle conseguenze della tragedia che non possono certo dare ristoro ad una perdita così grande. Ma la giustizia deve fare il suo corso. E la famiglia della vittima, con compostezza e dignità, in un dolore impossibile da descrivere, si è affidata all’avvocato Domenico Nucci per seguire gli aspetti legali. Obiettivo: la rigorosa ricerca della verità, dovuta a Federica e a chi la piange. Intanto la raccolta in suo nome per materiale ostetrico da portare in Africa, dove lei un giorno voleva andare, ha superato i 15 mila euro con oltre 700 donazioni.

Lu.Se.

