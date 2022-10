Dopo la sentenza del Tar contro Macrì possibili effetti su processo Coingas e politica. Ghinelli, FdI, Lega e presidenza di Nuove Acque

Luca Serafini 14 ottobre 2022 a

La sentenza del Tar che ha respinto il ricorso di Francesco Macrì contro la delibera di Anac che lo ha fatto decadere da presidente di Estra non è sicuramente una buona notizia per il sindaco Alessandro Ghinelli, accusato di abuso d’ufficio nel processo Coingas per la nomina di Macrì in Estra, proposta dalla sua prima amministrazione comunale nel 2016.

Ora sono due le sentenze che affermano come quel passaggio da consigliere comunale a membro del cda della società del gas e della luce, fu una violazione di legge. C’è stata la sentenza penale del gup Claudio Lara, che lo scorso anno ha condannato l’ex amministratore di Coingas, Sergio Staderini, anche sul filone Macrì, e adesso ecco la sentenza della sezione prima quater del Tar del Lazio con presidente Concetta Anastasi e giudice estensore Agatino Giuseppe Lanzafame.

In linea teorica, in caso di condanna anche solo in primo grado, per abuso d’ufficio, per il sindaco scatterebbe la sospensione per diciotto mesi, come stabilisce la legge Severino. Il suo posto verrebbe ricoperto, in attesa dei successivi gradi di giudizio, dal vice, Lucia Tanti. Ma si tratta di una proiezione ipotetica, con il dibattimento ancora in corso davanti al tribunale. Il piano amministrativo e quello penale poi sono cose diverse.

La condanna di Staderini è maturata nel processo con rito abbreviato, mentre per Ghinelli gli avvocati Luca Fanfani e Piero Melani Graverini hanno strumenti e argomenti per controbattere l’accusa mossa dal pm Roberto Rossi (che riguarda anche l’assessore Alberto Merelli, oltre che Macrì). Partita apertissima. Dirimente sarà questo aspetto: ammesso che la nomina non si poteva fare, ci fu consapevolezza del sindaco e degli altri di compiere un reato quando sulla questione erano stati coinvolti legali di spicco come l’avvocatessa Rostagno di Torino che dette parere favorevole?

La sentenza del Tar del Lazio potrebbe avere anche ripercussioni sugli equilibri politici e di rappresentanza nel centrodestra aretino. Fratelli d’Italia ha perso la sua presenza in Estra (il sindaco ha nominato il commercialista Giovanni Grazzini, come quota sua) e FdI potrebbe rivendicare un posto in una partecipata di peso o in giunta. Certe dichiarazioni dei vertici di Fratelli d’Italia sembrano orientate a non stravolgere gli assetti, tanto che dalla Lega, si parla di atteggiamento “esemplare” degli alleati, con il rispetto dei patti pre elettorali.

La riprova del clima in coalizione si avrà presto: il 25 ottobre assemblea di Nuove Acque per il rinnovo della presidenza di Paolo Nannini: l’esponente del centrosinistra, nonostante il mutamento degli equilibri politici, fu prorogato nei mesi scorsi per il mancato accordo nel centrodestra quando la società idrica sembrava appannaggio della Lega, con Matteo Grassi presidente in pectore. Ora che succederà? Presidenza alla Lega, a FdI o ancora avanti con Nannini? Da parte sua Macrì non sarebbe in partita, assorbito com’è da altri impegni: presidente di Its ed entrato nel cda di una primaria azienda dei carburanti.

IL TAR: MACRI' FUORI DA ESTRA

"La nomina di Francesco Macrì al vertice di Estra avvenne in violazione della legge e va annullata”: ora lo afferma anche il Tar del Lazio che con la sentenza notificata ieri alle parti ricalca quanto stabilito a novembre 2021 dalla delibera di Anac che fermò il leader di Fratelli d’Italia per “inconferibilità”. Respinto dal tribunale amministrativo il ricorso presentato da Macrì che sulla scorta di argomenti giuridici e pronunciamenti su casi analoghi, chiedeva il reintegro alla guida della società di luce e gas.

Al suo fianco si erano schierati anche Estra, il socio aretino Coingas ed il Comune di Arezzo che nel 2016 aveva proposto Francesco Macrì per il cda della società condivisa con i soci di Consiag Prato e Intesa Siena. Non si poteva, afferma la sentenza, perché il salto di Macrì da consigliere comunale a manager di un ente “in controllo pubblico” era vietato in applicazione della legge sul conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa. Il caso non è comunque chiuso e, annuncia Macrì con il suo legale, arriverà fino al Consiglio di Stato dove le ragioni dell’ex presidente, sostenute dall’avvocato Gaetano Viciconte, passeranno al vaglio finale.

Ma intanto le 33 pagine del Tar hanno effetti sul piano societario - il senese Alessandro Piazzi resta presidente di Estra e Giovanni Grazzini continua a rappresentare Arezzo nel cda - e possibili ricadute sul bollente processo penale Coingas, in corso davanti al tribunale di Arezzo. La tesi della Procura dell’abuso d’ufficio non ne esce indebolita, anzi: Macrì passò da consigliere comunale a membro del cda di Estra senza che fossero trascorsi i due anni di “raffreddamento” dalla carica pubblica come dispone il decreto legislativo 39/2013: farlo dimettere per andare nella partecipata fu una forzatura, afferma il Tar. Se fu anche reato si vedrà.

Nella vicenda penale tra gli altri è imputato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che in caso di condanna, anche solo in primo grado, rischia la sospensione per 18 mesi dal ruolo di primo cittadino. Sentenza entro l’anno.

Salito al timone di Estra nel 2016, Macrì è stato disarcionato cinque anni dopo senza che prima fosse eccepito nulla dai soci di Prato, Siena, Arezzo e marchigiani. Anac da parte sua avviò l’istruttoria dopo le indagini della procura di Arezzo su Coingas, nel 2019. E l’Anticorruzione ha ritenuto che il decreto legislativo 39/2013 nato per affermare principi di meritocrazia ed imparzialità, per evitare squilibri a favore dei politici, fosse stato calpestato con la nomina dell’esponente di FdI in Estra. Anche se c’erano autorevoli pareri legali a supporto.

Nella sentenza del Tar il ricorso viene definito “infondato” sulla base di tutta una serie di argomentazioni e la nullità della presidenza Macrì viene affermata per tutto il periodo: dalla prima nomina nel 2016, quando subentrò a Roberto Banchetti in seguito alla caduta del centrosinistra ad Arezzo, alla conferma nel 2017, con pieni poteri e cariche gestionali, alla riconferma del 2020. I contenuti della delibera di novembre di Anac vengono ribaditi in toto dai giudici amministrativi: caduta la tesi difensiva secondo cui Estra non sarebbe una società di diritto privato in controllo pubblico tenuta a sottostare al decreto legislativo. Caduta la tesi secondo cui sarebbe stato il cda di Estra e non il municipio aretino a proporre Macrì.

Per il Tar, fu una decisione “assunta sostanzialmente dal Comune di Arezzo per tramite della controllata Coingas”, spa dei comuni sulla quale il capoluogo esercita “influsso predominante” in virtù del 45,17% delle quote rispetto al resto frammentato tra una ventina di comuni. I patti parasociali sottoscritti tra i soci di Estra prevedevano che fosse Arezzo a indicare il presidente e così avvenne dopo riunioni di maggioranza dove si doveva collocare Macrì in un posto buono, ma fuori dalla giunta Ghinelli, perché ritenuto ingombrante.

