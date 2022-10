Arezzo, madre uccisa: il figlio l'ha soffocata con il cuscino, poi la telefonata ai carabinieri e si è messo a piangere

14 ottobre 2022 a

Ha ucciso la madre che dormiva distesa sul letto. Il figlio è entrato in camera e con un cuscino le ha impedito di respirare fino a soffocarla. E' morta così la signora Assunta, 85 anni, uccisa da Manuele Andreini, 47 anni. Il delitto è stato consumato nella notte, all'una di oggi venerdì 14 ottobre in un casolare di Calbenzano, nel comune di Subbiano, a pochi chilometri da Arezzo. L'uomo ha poi telefonato al numero unico dell'emergenza ed ha atteso i carabinieri che sono rapidamente giunti sul posto e lo hanno arrestato. La donna giaceva cadavere sul letto.

L'avvocato Francesco Vanni Gusmano si è trovato di fronte "una persona provata, in stato confusionale". Andreini, riferisce il legale "si è messo a piangere dopo aver preso consapevolezza del gesto", che sarebbe da inquadrare in una difficile situazione psichica per la quale era seguito dai servizi sanitari.

Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza per la convalida dell'arresto. Nel frattempo è stato disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere di Sollicciano. Sono da mettere a fuoco tutti gli aspetti dell'omicidio e centrale sarà l'accertamento sulle capacità di intendere e di volere dell'uomo al momento del fatto. Da capire quale sia stata la molla che ha scatenato l'azione. A quanto risulta non ci sarebbe stato un litigio, giovedì sera, prima che la donna si coricasse. E la madre non è stata neanche aggredita. Il pm Francesca Eva, titolare del caso, disporrà l'autopsia sul corpo della 85enne.

L'uccisione dell'anziana donna ha suscitato dolore e commozione nel centro del basso Casentino dove l'omicida e la vittima erano conosciuti. L'uomo, operaio, dopo la confessione è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sanitari per poi essere condotto in caserma. Sul luogo del delitto sono intervenuti i militari dell'Arma con il comandante provinciale, colonnello Claudio Rubertà e il maggiore Silvia Gobbini, comandante della Compagnia di Arezzo.

