Truffe agli anziani, la polizia denuncia due persone

Truffe agli anziani: la Polizia di Stato denuncia due persone e recupera in A1 21 monili di varia natura nascosti dentro ad un calzino

Nella tarda serata di giovedì, una pattuglia della Polizia di Stato di Arezzo ha sequestrato 21 preziosi, orecchini, anelli, orologi ed altro e denunciato due cittadini italiani per ricettazione.

E’ avvenuto che una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Battifolle, transitando lungo l’autostrada del sole in carreggiata sud, ha fermato per un controllo un’autovettura Fiat Panda munita di targa italiana e con due persone a bordo.

I due, uno dei quali appena maggiorenne mentre l’altro è risultato un 46enne, alle richieste degli agenti riguardo a che cosa ci facessero in zona Valdarno provenienti da Bologna, hanno fornito delle motivazioni per niente convincenti e semmai contraddittorie.

E’ scattata quindi nei loro confronti una minuziosa perquisizione che ha consentito di rinvenire, occultati all’interno di un calzino rinvenuto dentro una valigia i 21 monili risultati di ingente valore economico.

Considerato che qualche settimana fa, sempre la Sottosezione di Battifolle, aveva denunciato il responsabile di una truffa ad anziana donna avvenuta in Liguria sequestrandogli tutto il maltolto e restituendolo alla proprietaria, le indagini si sono al momento rivolte nella medesima direzione ipotizzando come i preziosi siano il provento degli stessi reati commessi nel nord Italia ai danni di anziani indifesi.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati per ricettazione, i preziosi sequestrati così come l’auto di cui erano in possesso.

