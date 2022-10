Capriolo finisce in un dirupo, lo salvano i vigili del fuoco

14 ottobre 2022 a

Recuperato e rimesso in libertà un capriolo finito in un dirupo. Il salvataggio è stato fatto dai vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre. Il personale del distaccamento di Bibbiena è intervenuto nel comune di Chiusi della Verna, nella Strada Provinciale Alto Corsalone, per recuperare il capriolo caduto da una parete di circa 30 metri. L’animale è stato trasportato in salvo con tecniche di derivazione speleo alpino fluviali e, successivamente rimesso in libertà.

Sul posto, per coadiuvare i vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri forestali. L'intervento ha richiesto grande attenzione sia per la zona impervia sia per evitare che l'animale, già spaventato per la caduta, si agitasse ulteriormente. I caprioli infatti sono animali molto schivi e molto timorosi dell'uomo.

