Arezzo, fine dell'abbandono per il Baluardo al Poggio del Sole: via ai lavori. Ecco come sarà trasformata l'area

Baluardo al Poggio del Sole ad Arezzo, si parte. Un nuovo cantiere in città. Dopo decenni di abbandono dell'appezzamento di terreno che sovrasta il baluardo di via Fra Guittone che si affaccia lungo viale Piero della Francesca, finalmente è partito l'intervento di riqualificazione.

“È stata eseguita la verifica bellica” annuncia l'assessore alla manutenzione e opere pubbliche Alessandro Casi “e quindi siamo pronti per iniziare i lavori che prevedono la sistemazione della parte esterna con il restauro, il risanamento e la stuccatura del parametro murario e poi la riqualificazione dell'area verde”.

Un intervento che costerà 528 mila euro e che godrà del cofinanziamento di 200mila euro della Regione Toscana. “L'amministrazione comunale” spiega Alessandro Casi “si è aggiudicata il bando riservato ai comuni toscani per gli interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Toscana. Il progetto adesso prevede sia la valorizzazione del tratto di mura che costeggiano viale Piero della Francesca sia dell'area verde soprastante accessibile da via Fra Guittone”.

Un nuovo spazio quindi sottratto al degrado e che presto tornerà fruibile dagli aretini. L'auspicio è che i giardinetti una volta riqualificati non vengano occupati da senzatetto e da malintenzionati come accaduto per anni. “Per garantire la sicurezza” spiega l'assessore Casi “è prevista l'installazione del sistema di videosorveglianza”.

Sono due le telecamere che sono previste nel progetto e che saranno issate tra i lampioni destinati ad illuminare i vialetti che saranno disegnati. L'area sarà poi recintata e saranno previsti cancelli oltre a scalette e rampe di accesso a misura di disabile. “Il progetto” spiega Casi “prevede la rampa per i disabile in modo da facilitare l'ingresso nei giardini.

L'area sarà recintata con ringhiere e cancelli in ferro. I parcheggi collocati lungo via Fra Guittone, nel tratto che costeggia il baluardo, saranno spostati di un metro senza perdere nessuno stallo. Spazio poi a lampioni, vialetti, aiuole e panchine. È prevista la piantumazione di nuovi alberi e la livellatura del terreno dove prenderanno forma i vialetti in massetto architettonico e dove saranno collocate le panchine e le fioriere; anche l'attuale vasca sarà trasformata in una fioriera”. L

La consegna dei lavori è prevista a primavera inoltrata. Da contratto infatti sono 180 i giorni che l'azienda avrà a disposizione per far fede all'appalto. Non resta che veder prendere forma ai giardini e attendere il taglio del nastro di un'opera pubblica che restituirà decoro all'area verde per anni terra di nessuno, angolo di rifugio per chi vive ai margini della società, e valorizzerà un tratto di centralissime mura rimaste avvolte per decenni da transenne diventate emblema di un intervento che sembrava impossibile da realizzare.

Con l'assessore Alessandro Casi è arrivata l'attesa risposta che da generazioni attendeva chi vive e frequenta la zona. Addio quindi a erbacce e agli arbusti, che si sono fatti spazio tra le antiche pietre, causando dissesti e frane che hanno costretto le passate amministrazioni a recintare il tratto di mura pronto a tornare all'antico splendore.



