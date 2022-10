Arezzo, madre uccisa con un cuscino: lunedì autopsia e udienza di convalida del fermo del figlio. Verso perizia psichiatrica

15 ottobre 2022 a

a

a

Omicidio di Calbenzano, lunedì 17 ottobre alle 9 è in programma nel carcere di Sollicciano l'udienza di convalida del fermo di Manuele Andreini, 47 anni, che nella notte tra giovedì e venerdì 14 ottobre ha ucciso la madre Assunta, 85 anni, soffocandola con un cuscino. La donna stava dormendo in camera da letto.

L'uomo, operaio metalmeccanico in cura per disturbi psichici, ha poi telefonato ai carabinieri, ha confessato ed è stato arrestato. Sarà il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Arezzo, Stefano Cascone a condurre l'udienza nella quale il 47enne, difeso dall'avvocato Francesco Vanni Maria Gusmano, può avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice deciderà poi la misura cautelare da adottare: se mantenere Andreini in carcere o in una struttura sanitaria giudiziaria.

Il pubblico ministero Francesca Eva (nella foto) che si occupa del delitto, sempre lunedì affiderà al medico legale l'esame autoptico per accertare con precisione le cause della morte della donna, sorpresa nel sonno, e capire se oltre alla manovra di soffocamento ci sono state altre cause che hanno determinato il decesso. Il fascicolo per ora è aperto per omicidio volontario, aggravato dal rapporto figlio - madre, ma non ci sono ulteriori contestazioni e anche il movente sfugge.

Non sono emerse, ad ora, certezze rispetto ad un possibile litigio o ad un episodio che abbia innescato il proposito omicidiario. Con tutta probabilità sarà disposta una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere di volere del 47 enne al momento del fatto, la pericolosità e la capacità di stare in giudizio. L'esito di questo esame ha effetti fondamentali sul caso: se l'arrestato è processabile o no, che tipo di pena o trattamento di sicurezza merita.

Intanto a Subbiano la comunità è addolorata da quanto accaduto. Dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, potrà essere celebrato il funerale della signora Assunta, descritta come una persona mite ed equilibrata. Il figlio, che ha due sorelle, viveva con lei nel casolare di Calbenzano dove all'una di notte si è consumato l'omicidio al momento inspiegabile.

Lu.Se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.