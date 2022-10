Arezzo, Carabinieri arrestano gambiano recidivo con droga a Campo di Marte: aveva dosi di hashish pronte per lo spaccio

15 ottobre 2022 a

Giovane gambiano continua a spacciare droga ad Arezzo nonostante i ripetuti arresti da parte delle forze dell'ordine. Questa volta sono stati i carabinieri della Stazione di Arezzo a sorprendere lo straniero, A.C., ai giardini di Campo di Marte con in tasca diverse dosi di stupefacente, hashish, e soldi in contanti.

La sostanza era pronta per lo spaccio: 13 grammi in stecche. Il giovane era seduto in una panchina e alla vista dei militari dell'Arma, che con costanza controllano la zona, ha mostrato segni di nervosismo. E' stato sottoposto a perquisizione, con esito positivo. Dopo l'arresto in flagranza per detenzione di droga a fini di spaccio, il 23enne è stato rimesso in libertà e il nuovo episodio va a sommarsi ai precedenti.

L'autorità giudiziaria dovrà evidentemente valutare se, al di là del quantitativo non rilevante di stupefacente, esistono i presupposti per far scattare un provvedimento cautelare a fronte dei reiterati fatti riconducibili ad una persistente attività di spaccio nella città di Arezzo.

