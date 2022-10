Investito in monopattino da un'auto a Castiglion Fiorentino: giovane soccorso con l'elicottero

15 ottobre 2022 a

Un giovane è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, sabato 15 ottobre, a Castiglion Fiorentino in un incidente stradale avvenuto in via Adua. Il 23enne era a bordo di un monopattino e percorreva il tratto di strada alla periferia del paese, nei pressi della farmacia.

Dal piazzale usciva una macchina e si è verificata la collisione: pare che il monopattino procedesse nel senso contrario a quello obbligato ma la dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le 16, è al vaglio della Polizia Municipale.

Nell'impatto e nella caduta a terra il giovane, un ragazzo di colore, ha riportato lesioni e i sanitari sono intervenuti con l'ambulanza e l'elicottero Pegaso sul quale il ferito è stato caricato per essere trasportato alle Scotte di Siena in codice giallo. In via Adua per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani.

L'eliambulanza Pegaso 2 è atterrata nelle vicinanze, lungo la strada regionale 71, nella zona dove un tempo c'erano serre ed orti. Il suono delle sirene (ambulanza infermierizzata di Castiglion Fiorentino e automedica della Valdichiana) e l'arrivo dell'elicottero del soccorso regionale hanno turbato ancora la comunità castiglionese ancora sconvolta dalla tragedia di Vitiano di una settimana fa nella quale ha perso la vita la 22enne Federica Canneti.

