Arezzo, torna in piazza San Jacopo il Mercatino dei ragazzi per il Calcit

15 ottobre 2022 a

a

a

Torna nella piazza dove tutto partì nell'ottobre del 1978 il Mercatino dei ragazzi per il Calcit. Appuntamento domenica 16 ottobre dalle 8 alle 19 in piazza San Jacopo ad Arezzo. Trenta espositori, 70 i banchi. Con il presidente Sassoli saranno presenti le realtà di Santa Firmina, di Ponticino, il gruppo femminile Calcit, i gruppi Mani&Cuore, Aspettando il Mercatino e poi le rappresentanze del Liceo scientifico Redi, il gruppo Bloom your own way, le Donne rossoverdi del Quartiere di Porta Crucifera e altri gruppi legati alla storia di questa iniziativa. Il ricavato del Mercatino sarà destinato al Servizio cure domiciliari-Servizio Scudo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.