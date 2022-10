Arezzo, rebus presidente Nuove Acque: la Lega silura il suo commissario Grassi. Tra le ipotesi anche Chiericoni

Luca Serafini 16 ottobre 2022 a

a

a

Il centrodestra di Arezzo tenta per la seconda volta nel giro di cinque mesi di esprimere il nuovo presidente di Nuove Acque, la società idrica sfuggita al controllo del centrosinistra per effetto dei mutati equilibri politici nei comuni del territorio. Assemblea dei sindaci convocata per il 25 ottobre e poltrona che spetta alla Lega per gli accordi di coalizione. Ma il commissario provinciale del partito di Salvini,

Matteo Grassi, che già a primavera era indicato per la presidenza ma poi non se ne fece nulla, stavolta è stato silurato definitivamente. Vittima del fuoco amico. Una profonda divisione attraverserebbe il Carroccio nell’Aretino, con il mancato gradimento di Grassi da parte di municipi influenti della Valdichiana. E pure con la rieletta parlamentare Tiziana Nisini non sarebbero rose e fuori. Fatto sta che il commissario regionale Mario Lolini conferma al Corriere di Arezzo che Matteo Grassi non è in partita per la presidenza di Nuove Acque.

E allora chi sarà? “Un’altra persona di competenza e valore” dice Lolini. Da individuare, stando agli equilibri politico-geografici, nell’ambito del Comune di Arezzo. Nei primi giorni della settimana il nodo dovrebbe essere sciolto, anche attingendo dalla società civile, dalle professioni. Circolano supposizioni e voci, si fa pure il nome di Francesco Sebastiano Chiericoni, figura stimatissima in città, avvocato, araldo impeccabile e carismatico della Giostra del Saracino. Estraneo fin qui a politica e tessere di partito. Ma siamo ancora alle congetture. La Lega, a livello regionale e con dinamiche alle quali non partecipa Grassi (che nonostante lo stop ricevuto resta nel partito) si riserva di dare agli alleati di centrodestra e all’assemblea dei sindaci il nome ritenuto giusto.

Nell’assumere questo incarico c’è da fare i conti anche con la famosa legge Severino - quella su cui è inciampato Francesco Macrì, decaduto da Estra - e pertanto se il designato fosse un sindaco, un assessore, un consigliere comunale dovrebbe dimettersi. Sembra quindi da escludere un’ipotesi Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, in ascesa nella Lega dopo la candidatura al Senato. Dalla Valdichiana, qualora si derogasse ad una figura non di Arezzo città, può rientrare in bazzica Alessandro Concettoni, ex Forza Italia passato al partito di Salvini, attuale presidente dell’Ente Serristori.

Quadro ancora molto fluido, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Ora Ghinelli - con la vice sindaco Lucia Tanti di nuovo chiamata ad un lavoro di paziente tessitura - che attendono la mossa degli alleati leghisti. Massima disponibilità, ma nessuna voglia di ripetere la figuraccia di maggio, quando la coalizione alla fine fece scattare il semaforo verde alla proroga del presidente in scadenza di mandato,

Paolo Nannini, espressione del centrosinistra prima che questa parte politica perdesse il pallino della situazione. Nannini in questi mesi ha portato avanti con diligenza e scrupolo impegni, lavori, programmazione futura. Nuove Acque, come società erogatrice di servizi pubblici, è attesa da importanti scadenze e obiettivi. C’è anche, in prospettiva, il percorso verso la multiutility toscana. Insomma, come con gas e luce, anche con l’acqua non si scherza. E per il centrodestra aretino è un nuovo banco di prova per solidità, credibilità e buon governo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.