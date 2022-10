Madre uccisa, il punto sulle indagini. Quel precedente episodio nel 2019. Perizia psichiatrica decisiva

Luca Serafini 16 ottobre 2022 a

Era il 2019 quando Manuele Andreini in preda ad un disturbo aggredì una delle sorelle: l’episodio non fu denunciato perché l’uomo in quel periodo aveva interrotto la cura che gli era stata prescritta. E’ un episodio ormai lontano, forse isolato, che riemerge dal lavoro degli inquirenti che scavano nel passato dell’operaio metalmeccanico che ha ucciso la madre 85enne, soffocata con un cuscino mentre dormiva in camera da letto. Perché? Non ci sono risposte.

Domani nel carcere di Sollicciano si recherà il giudice Stefano Cascone per l’udienza di convalida del fermo scattato nella notte tra giovedì e venerdì nella casa di Calbenzano dopo la telefonata di Andreini ai carabinieri: “Venite, ho ucciso mia mamma”. Poi le lacrime e la presa di coscienza del male fatto, come rientrando in se stesso. Sempre domani il pm Francesca Eva, nel pomeriggio, conferirà al medico legale l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo della signora Assunta con lo scopo di definire con esattezza le cause della morte. Ma alla prima evidenza non risultano altre azioni violente oltre alla manovra con il cuscino, che ha tappato bocca e naso all’anziana fino a ucciderla. Un gesto che rimane senza spiegazione, frutto forse di un raptus e non di un’azione lucida e premeditata.

L’accusa nei confronti di Manuele Andreini al momento è “omicidio volontario”, aggravato dal rapporto tra figlio e madre. Oltre all’ammissione di colpevolezza e alle lacrime, l’uomo non avrebbe dato ulteriori spiegazioni. Non emerge dagli accertamenti l’evidenza di un litigio precedente, di un contrasto in atto, di una tensione tra il 47enne e la madre 85enne. Vivevano insieme nella casa dove tutto si è fermato poco dopo l’una di venerdì. Tapparelle abbassate, vasi da fiori con piante di un verde improvvisamente triste e lugubre.

Silenzio e desolazione in questo angolo del comune di Subbiano dove ora si attende il nulla osta alla sepoltura della signora Assunta, che qui tutti conoscevano, mite e gentile. Una vita ordinaria, interrotta dall’omicidio che la procura e i carabinieri della Compagnia di Arezzo devono decriptare. Alle 9 di domani nel carcere fiorentino ci saranno il pm Eva e l’avvocato difensore di Andreini, Francesco Maria Vanni Gusmano. Probabile che l’uomo si avvalga della facoltà di non rispondere. Mentre è certo che il legale chiederà una perizia psichiatrica da effettuare con valore di incidente probatorio per accertare le capacità di intendere e di volere dell’operaio. Seguito dai servizi specializzati della Asl per i disturbi di cui soffriva, Manuele tuttavia conduceva una vita attiva e produttiva.

Dipendente di un’azienda della zona, lavoretti anche intorno a casa, pare non avesse problemi economici. Con i farmaci teneva a bada le fragilità che forse l’altra notte si sono ingigantite fino ad assumere l’aspetto di un demone che ha guidato le sue azioni, fino a colpire ed annientare la persona che lo ha generato, la mamma. Ecco, le indagini preliminari devono lumeggiare ogni aspetto della triste e tragica vicenda di Calbenzano per arrivare a definire se Andreini è meritevole di una condanna penale severa per un gravissimo crimine, o se è una persona malata che non aveva cognizione di cosa stava facendo. La perizia psichiatrica deve rispondere alle domande classiche: capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale, capacità di partecipare al giudizio. Il vizio di mente, parziale o totale, ha un impatto fondamentale nel processo.

La cronaca aretina è ricca di episodi di questo tipo, tra questi il caso del giovane di Lucignano che ha ammazzato il babbo con un colpo di fucile, e l’operaio di Levane che ha brutalmente ammazzato la figlia piccola mentre guardava in tv i cartoni animati. Entrambi assolti, sono in strutture chiamate Rems, in misura di sorveglianza, a curarsi, fin quando non saranno dichiarati guariti. Domani la difesa di Manuele Andreini chiederà al gip di collocarlo in una struttura sanitaria e non in carcere.

