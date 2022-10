Caro energia, il Comune di Poppi spegne le luci del Castello alle 22, a mezzanotte nel fine settimana

16 ottobre 2022 a

Si è tenuta nei giorni scorsi nel palazzo comunale di Poppi una riunione congiunta tra il sindaco e i rappresentanti di maggioranza e minoranza per affrontare il tema del caro energia che, come per le famiglie, sta colpendo anche il bilancio dell’istituzione. L’aumento vertiginoso delle bollette dell’energia elettrica ha reso necessario prendere provvedimenti che da una parte salvaguardano la sicurezza dei cittadini ma anche i conti dell’ente. E’ per questo che, come in altre realtà, si è deciso di ridurre l'illuminazione pubblica partendo da alcuni principi. Verrà garantita l’illuminazione in prossimità delle vie di comunicazione principali, in prossimità di incroci e rotonde e in prossimità degli esercizi commerciali per evidenti questioni di sicurezza; verrà ridotta l’illuminazione spegnendo i lampioni in modo alternato nelle vie secondarie, valutando successivamente, ove necessario, di invertire lo spegnimento; verranno invece spenti i lampioni nelle vie di collegamento tra centri abitati. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione dei monumenti, compreso il Castello, è stato deciso che durante la settimana le luci verranno spente alle 22, mentre il venerdì e il sabato alle 24 in modo da garantire l’illuminazione degli stessi nelle ore di maggior afflusso. “Siamo consapevoli” spiega una nota diramata dal Comune di Poppi, “delle difficoltà che questa decisione possa recare ai nostri concittadini ma la situazione ci impone, allo stato attuale, di prendere questi provvedimenti sperando nella comprensione di tutti e di un futuro migliore”.



