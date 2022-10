Arezzo, primo stop della stagione. Ma il primato resta salvo, mercoledì 19 la Coppa

16 ottobre 2022 a

L'Arezzo pareggia sul campo del Ghiviborgo. Il primo pari della stagione, ma il primato resta salvo. Dietro perde la Pianese, mentre avanza il Città di Castello. Mercoledì 19 ottobre c'è la Coppa contro il Livorno. Queste le azioni salienti della partita. Pronti via e dopo due minuti palo di Zini: l'ex colpisce il palo su un cross dalla sinistra. Convitto si fa vedere due volte: prima manda Pattarello a tu per tu con Antonini che manda in angolo e poi cross per Bianchi sul secondo palo che non ci arriva. Al 15' Antonini blocca il colpo di testa di Forte su cross di Pattarello. Al 21' Settembrini recupera palla a centrocampo, Pattarello chiude l'azione calciando da fuori area un pallone insidioso. 25' Convitto ci prova dal limite, Antonini si distende e manda in angolo. Cinque minuti e ancora un cross di Convitto, Pattarello in acrobazia non colpisce bene il pallone. Il Gihivizzano si fa vedere in contropiede. Nella ripresa succede poco e niente. Incornata di Pattarello, Antonini salva in angolo. 75': tiro di Pattarello, respinge un difensore di casa, il pallone si impenna e Boubacar ci prova di rovesciata senza inquadrare la porta. Due minuti e Boubacar manda al tiro Settembrini, Antonini blocca. Cinque minuti di recupero e la partita finisce. Un punto, primato salvo e mercoledì 19 la Coppa.













