Arezzo, il comitato per la SR71 a Vitiano: pannelli solari luminosi per la sicurezza

Il Comitato Sr71 ricomincia da Vitiano, luogo dove si è consumato il tragico incidente dove ha perso la vita la 22enne Federica Canneti, per incontrare i residenti e parlare di sicurezza e di informatizzazione in tempo reale, lungo l’arteria. Al centro sportivo, l’appuntamento è per mercoledì 19 ottobre alle ore 21. Ci sarà anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Arezzo, Alessandro Casi. Il Comitato tornerà ancora una volta sulla necessità di costruire un’alternativa alla 71 che possa snellire la grande mole di traffico. “La soluzione - sottolinea Mario Ardenti, tesoriere del Comitato - sarebbe quella di dare inizio alla costruzione di una metropolitana di superficie che potrebbe percorrere la tratta Arezzo-Cortona. In questo modo si eviterebbe il grande numero di auto che ogni giorno percorre la strada sia verso Arezzo che verso Terontola”. Ma nel frattempo, si discute anche di soluzioni più immediate per cercare di contrastare oltre che la grande mole di traffico, anche l’alta velocità. “Per questo la presenza dell’assessore Casi è importante - continua Ardenti - perché insieme parleremo anche del pannello luminoso che dovrebbe essere messo alla rotonda prima dell’abitato di Vitiano. In questo modo, quando ci sono code o incidenti, verrebbero subito segnalati in modo che gli automobilisti prendano altre strade alternative, come quella di Ristradelle”. C’è anche un altro punto. Il Comitato all’indomani dell’incidente di Federica, tramite il suo presidente, Giancarlo Faralli, aveva annunciato: “Il Comitato si costituirà parte civile” e anche su questo punto sta lavorando insieme con alcuni avvocati. Così come per cercare di avere, quanto prima, un incontro con il prefetto Maddalena De Luca. I componenti sottolineano: “Per analizzare la situazione. Da un anno, cioè dall’ottobre 2021, da quando si è costituito il nostro comitato, andiamo a sensibilizzare addetti ai lavori, cittadini, utenti, delle criticità che ha questa strada regionale”. E così sarà anche mercoledì sera. Intanto sabato pomeriggio, proprio lungo la 71 all’altezza del luogo dove è successo l’incidente mortale, la polizia municipale ha fatto i controlli sulla velocità. Al termine della giornata, il comandante Aldo Poponcini ha sottolineato: “Sono stati multati cinque veicoli su 21 per il superamento del limite di velocità”. Il limite, in quel punto, essendo centro abitato è di 50 chilometri orari.

