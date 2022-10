Insegue il cane scappato in un bosco e rimane bloccato in un fosso: soccorso in Casentino

16 ottobre 2022 a

Insegue il cane scappato dal recinto di casa e resta bloccato in un fosso. Intervento delle squadre del Soccorso alpino per aiutare un cinquantenne protagonista della disavventura. L'uomo, residente nel Fiorentino, nel pomeriggio di domenica 16 ottobre, si trovava nella sua abitazione di Croce di Sarna, nel comune di Chiusi della Verna, quando ha dovuto inseguire il suo cane improvvisamente scappato dal recinto. Il cinquantenne ha seguito il cane fino a un bosco dove, a causa del punto impervio, si è trovato bloccato e impossibilitato a risalire. Ha così contattato i soccorsi, allertando uno dei numeri di reperibilità del Soccorso alpino. Sul posto è giunta una squadra di tecnici della Stazione Foreste casentinesi che ha individuato l'uomo e l'ha raggiunto, anche grazie al supporto tecnico e cartografico fornito dalla Centrale operativa del 118. Sul posto si sono rese necessarie delle manovre con corde per poter effettuare il recupero dell'uomo che è stato poi riaccompagnato nella sua abitazione.

