Arezzo, la luce in fondo al tunnel: collegato Baldaccio e Pescaiola

Alessandro Bindi 17 ottobre 2022 a

a

a

Siamo fuori dal tunnel. La maxi opera sfonda in via Alessandro dal Borro. Ultimi tre metri prima dello stop, ma già si vede la luce. Il cantiere, destinato a rivoluzionare in meglio la viabilità, arresta la marcia del monolite. Nella notte tra domenica 16 e luned' 17 ottobre sarà l'ultima spinta prima di fermare i martinetti che per un mese hanno fatto marciare il gigantesco monolite di 4.200 tonnellate. Una struttura lunga 39 metri, larga 12 metri e alta 8 il cui spostamento ha richiesto professionalità e competenze. Nel cantiere di via Baldaccio si è lavorato senza sosta, sia di giorno che durante la notte. Gli addetti hanno lavorato con la luce dei gruppi elettrogeni fino a sbucare in via Alessandro dal Borro, rosicchiando roccia e terra sotto i binari della linea ferroviaria e senza interrompere il transito dei vagoni. L'azione di monitoraggio della linea ferroviaria è stata maniacale per la sicurezza del traffico dei treni. Soddisfazione per la rapidità dell'intervento che è stato compiuto nel rispetto del cronoprogramma. Questa mattina, lunedì 17 ottobre in cantiere torneranno i tre ingegneri della giunta. A distanza di un mese il sindaco Alessandro Ghinelli insieme all'assessore alle opere strategiche Marco Sacchetti e all’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi effettueranno un nuovo sopralluogo dichiarando praticamente conclusa la fase di traslazione del monolite spinto per 43 metri. Gli amministratori sfileranno sotto il tunnel dove è prevista la rimozione dell'ultima barriera di terra che separa via Baldaccio da via Alessandro Dal Borro. Simbolicamente sarà l’atto che ufficialmente sancisce la riduzione delle distanze del quartiere di Pescaiola con il centro cittadino. Il cantiere naturalmente non si è concluso ma siamo al giro di boa.

Marco Sacchetti è soddisfatto per lo stato di avanzamento dei lavori. “Si è conclusa la fase maggiormente delicata. Adesso il tunnel è praticamente in posizione e il cantiere proseguirà fino a maggio”. C’è quindi una data ipotetica di inaugurazione dell’infrastruttura. “Se tutto procederà come da cronoprogramma la consegna sarà a fine maggio. La fase della spinta del monolite si è svolta nei tempi previsti. Resta adesso il lavoro che prevede la realizzazione dei sottoservizi, l’illuminazione e la realizzazione delle opere stradali tra cui la rotatoria”.

Nei prossimi mesi è prevista anche la demolizione di metà dello storico tunnel che dovrà lasciare spazio alla rotonda. Interventi che appaiono di poca entità rispetto alla costruzione del tunnel che ha creato interesse tra i concittadini stupiti nel veder scomparire sotto i binari il gigantesco monolite che oggi muoverà gli ultimi passi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.