Arezzo, tunnel aperto alle auto già da febbraio 2023

Il tunnel è realtà. Già da febbraio previsto il transito delle auto. Ieri i tre ingegneri della giunta comunale hanno attraversato il sottopasso a piedi con il caschetto in testa. Il sindaco Alessandro Ghinelli, e gli assessori Marco Sacchetti e Alessandro Casi, hanno effettuato il sopralluogo nel cantiere della doppia canna del Baldaccio. E’ lì che è stata abbattuta a colpi di escavatore l'ultima barriera di terra che separava via Baldaccio da via Alessandro dal Borro. Un lavoro straordinario di ingegneria edile che in un mese ha permesso di scavare sotto la linea ferroviaria e di traslare il gigantesco monolite, di 4.200 tonnellate alto 8 metri, lungo 39 e largo 12. Adesso avanti tutta per rendere il tunnel carrabile.

A febbraio dovrebbe infatti essere aperto alle auto. I lavori proseguiranno poi fino a maggio per il completamento dell’opera nella sua totalità che prevede l’abbattimento di parte dello storico sottopasso per far spazio alla maxi rotatoria che sostituirà l’attuale e che completerà il nuovo progetto con il quale sarà rivoluzionata in meglio la viabilità della zona. “Una grande opera per una grande Arezzo“ ha commentato sui social il sindaco Alessandro Ghinelli che ha postato un video dove illustra lo stato di avanzamento dei lavori. “Il doppio sottopasso del Baldaccio vede la luce verso Pescaiola” ha detto il primo cittadino spiegando che si “è conclusa l’opera di spingimento del manufatto al di sotto della ferrovia. Un grande passo avanti per un’opera strategica di rilievo. Il grande manufatto, uno scatolare, conterrà le due corsie da e per Pescaiola verso il Baldaccio”.

Un’opera che presto permetterà di accorciare le distanze. “Sarà un sistema stradale rinnovato” ha aggiunto Ghinelli “che, per arrivare in zona Baldaccio, eliminerà la necessità di fare il giro da viale Cittadini, via Leon Battista Alberti, via Vittorio Veneto, il sottopasso, via Michelangelo, via Piero della Francesca. Presto gli automobilisti ci arriveranno direttamente con una svolta a sinistra”.

Molteplici saranno i benefici a vantaggio della circolazione e non solo. “Si tratta di un’opera” puntualizza il sindaco “di grande importanza strategica dal punto di vista della minimizzazione degli effetti del traffico in tutte le sue componenti e quindi compresa quella ambientale”. Un'opera che ha richiesto professionalità e che è stata portata avanti in tempi record. “Per farlo è stato necessario creare un passaggio sotto la ferrovia e questo è avvenuto con il sistema dello spingitubo. L’avanzamento è andato tutto bene e non ci sono stati grandi problemi. L’opera è stata posta in essere in poche settimane. Abbiamo seguito con curiosità l’avanzamento del gigantesco monolite che giorno dopo giorno è stato spinto verso Pescaiola. Adesso mancano solo 50 centimetri e possiamo già attraversare il tunnel a piedi”.

Un nuovo collegamento quindi che si aggiunge al vecchio sottopassaggio, raddoppiando il tunnel a vantaggio dell'accessibilità alla città.



