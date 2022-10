Arezzo, l'ex consigliere comunale Pilade Nofri: "Noi di Indicatore dimenticati"

Francesca Muzzi 18 ottobre 2022 a

“Fosse solo il parcheggio che non è più a servizio della scuola. A Indicatore siamo dimenticati da tutti”. Pilade Nofri, ex consigliere comunale e residente della frazione, elenca una serie di disservizi e dimenticanze. “Il sottopasso che di fatto divide il paese in due - dice Nofri - in completo stato di abbandono, la strada che è sempre più pericolosa”. Una frazione che è tornata alla ribalta per l’episodio legato al terreno, diventato una sorta di parcheggio, davanti alla scuola e portato all’attenzione dai consiglieri del Pd. Nofri spiega: “Il proprietario di quel terreno - dice - dieci anni fa, tramite un accordo, lo aveva dato in concessione al Comune. Il contratto è scaduto nel 2021 e considerato che nessuno dell’amministrazione si è fatto avanti, lo ha ripreso. Ma è disposto a concedere alcuni posti auto soprattutto ai genitori che ogni mattina accompagnano i figli a scuola”. Davanti ci sono infatti le elementari e l’asilo e da ieri mattina le famiglie non possono più usufruire di quello spazio. “Ma questo è solo uno dei tanti problemi che abbiamo ad Indicatore”, continua Pilade Nofriche già negli anni scorsi aveva sollevato un altro, per così dire disguido e cioè che le strade avevano i numeri al posto dei nomi e che ciò comportava un problema sia per i mezzi di soccorso, ma anche per gli stessi abitanti. “Abbiamo un sottopasso che divive in due il paese”, dice “che è completamente in stato di abbandono e che vogliamo capire se e come verrà finito e aperto”. “Poi abbiamo una strada principale dove le auto sfrecciano a tutta velocità. Abbiamo chiesto l’installazione di qualche rallentatore, ma per il momento non c’è stata data alcuna risposta”. E Pilade Nofri aveva anche cercato di formare un comitato di cittadini proprio per fare sentire la voce. “Un tempo c’erano le circoscrizioni che in qualche modo ci tutelavano e atraverso questo riuscivamo a parlare con chi di dovere. Oggi invece non ci sono più e frazioni come la nostra si ritrovano a dovere fare i conti con queste mancanze”. “Per questo - prosegue Nofri - avevo cercato di istituire un comitato formato dai cittadini. In questo modo avremmo fatto sentire le nostre rimostranze”. E invece Indicatore, ancora una volta, si ritrova a fare i conti “con problemi ormai annosi, come quelli del sottopasso”. Il Pd, tramite i consiglieri Alessandro Caneschi e Donato Caporali, che per primo ha denunciato il problema del parcheggio davanti alla scuola, sottolinea: “Tutto questo dimostra ancora una volta quanta poca attenzione ci sia da parte di questa giunta nei confronti delle periferie”

