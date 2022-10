Arezzo, inchiesta sulla Croce Bianca di Rigutino per reati contro pubblica amministrazione. Il presidente: "Piena collaborazione, siamo sereni"

18 ottobre 2022 a

Inchiesta della procura di Arezzo sulla Croce Bianca di Rigutino. Si procede per presunti reati contro la pubblica amministrazione. Massimo riserbo del procuratore Roberto Rossi e del sostituto Marco Dioni dopo il blitz di lunedì 17 ottobre con uomini dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che hanno eseguito perquisizioni con il sequestro di documenti.

L'attività che sembra ruotare intorno all'ipotesi di peculato. Ma le bocche sono cucite proprio perché si tratta di una fase assolutamente preliminare di accertamento e verifica.

Il presidente dell'associazione, Pier Luigi Faltoni, destinatario dell'avviso, contattato dal Corriere di Arezzo ha dichiarato: "Da parte nostra c'è massima collaborazione, sono sereno. Si tratta di una attività conseguente ad un esposto su aspetti amministrativi".

Faltoni guida la Croce Bianca di Rigutino da otto anni e in questo periodo ha avviato con il consiglio un lavoro di risanamento ec0nomico e di sviluppo. L'impegno del sodalizio, che ha quattro dipendenti, si svolge in varie forme, come servizi con le ambulanze, assistenza socio sanitaria, trasporto pazienti, consegna farmaci, trasferimenti sanitari per le strutture assistenziali, onoranze funebri. Le perquisizioni sono avvenute a Rigutino Ovest e in via De Gasperi di fronte all'ospedale San Donato, sede operativa e sede legale della Croce Bianca di Rigutino.

L'inchiesta in corso, sottolinea il presidente, non ha effetti sulla operatività della Croce Bianca di Rigutino nelle sue quotidiane attività.

Lu.Se.

