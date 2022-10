Arezzo, cade da un traliccio dell'alta tensione, grave un operaio

18 ottobre 2022 a

Un operaio di 62 anni è caduto da un traliccio dell'alta tensione. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 18 a Mugliano, ad Arezzo, intorno alle 16,30. L'uomo stava lavorando per conto della ditta, un'azienda che esegue lavori di manutenzione quando si è verificato l'incidente. L'operaio è stato subito soccorso. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce bianca di Rigutino e un'automedica da Arezzo, i vigili del fuoco e la Polizia. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso da Pegaso 2 all'ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo. Le sue condizioni sono stazionarie. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche personale del Pisll.

