Arezzo, moda: Cantarelli e sorella truffati con false commesse (le divise dei dipendenti) per Ita Airways, Ac Milan e Intesa Sanpaolo

Luca Serafini 19 ottobre 2022 a

a

a

La prospettiva era ghiotta: fornire divise da lavoro per i dipendenti di grosse aziende come Ita Airways, la compagnia aerea di bandiera dell’Italia, per l’Associazione calcio Milan e per Intesa Sanpaolo. Alessandro Cantarelli e la sorella Rita, imprenditori della moda della nota famiglia, hanno creduto nell’affare ma si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano.

E l’autore delle allettanti proposte finisce a processo con l’accusa di truffa. Si tratta di Roberto Meocci, 56 anni, senese di Sinalunga ma residente ad Arezzo, già nei guai per una serie di raggiri per i quali di recente è pure scattata nei suoi confronti una misura cautelare. Tutto ancora da dimostrare - udienza fissata il 17 marzo 2023 davanti al giudice monocratico - ma intanto è saltato il coperchio su una vicenda che il pubblico ministero Elisabetta Iannelli ha ritenuto di rilevanza penale.

Stando al capo d’imputazione, Meocci avrebbe avvicinato i fratelli Cantarelli (la gloriosa azienda di famiglia è fallita ad Arezzo nel 2018), evidentemente ancora con passione e agganci nel mondo della moda, vantando entrature eccellenti e grazie alle quali sarebbe stato in grado di ricevere commesse di lavoro per primarie società italiane. In particolare il club rossonero che ha vinto lo scudetto 2021 - 2022, il Milan, Ita Airways, ed il colosso bancario Intesa Sanpaolo. La possibilità, data per concreta, era quella di poter realizzare - magari avvalendosi di terzisti o aziende dell’abbigliamento - le eleganti divise per i dipendenti.

Roba grossa, insomma. Facendosi avanti in modo assolutamente credibile - come gli viene contestato anche in altre circostanze, presentandosi come “avvocato Menarini” - Meocci avrebbe però chiesto ai Cantarelli degli impegni. E cioè acquisire delle quote (il 62 per cento) di una società di diritto inglese e uno spazio commerciale dentro ai celebri magazzini Harrod’s a Londra. Una contropartita costata ai Cantarelli 55 mila euro più altri 13 mila. A fronte di questi esborsi, gli affari non si sono però avverati e in base alle indagini della procura, le condotte di Meocci sono definibili “artifizi e raggiri” per procurarsi “un ingiusto profitto”.

Ai Cantarelli non sarebbero andate né le quote della società né il corner da Harrod’s.

Di questo ma anche di altro dovrà rispondere il 56enne, sul quale pendono ulteriori accuse per raggiri di vario tipo ai danni di altre persone. Nello stesso procedimento penale che andrà in aula a marzo rientra infatti anche la presunta truffa per circa 46 mila euro che sarebbe avvenuta facendo leva su un’altra allettante prospettiva: l’acquisto di orologi, oggetti preziosi e borse di alta moda presso il banco dei pegni. Anche in questo caso i Cantarelli sarebbero stati indotti in errore con un vortice di false amicizie eccellenti e di polizze. Fatto sta che ai versamenti effettuati in più volte alle Poste e in banca, a favore del Meocci, non sono mai arrivati lotti di cui si era parlato. Motivo: mai effettuati i bonifici per le aggiudicazioni. Le ricevute erano false.

I fatti al centro dell’inchiesta appena chiusa dalla procura con decreto di citazione a giudizio, si riferiscono ai mesi di novembre e dicembre 2021. L’iscrizione del fascicolo è di gennaio 2022. All’imputato è contestata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Meocci è difeso dagli avvocati Fabio Andreucci del foro di Siena e Francesco Cherubini del foro di Arezzo. I fratelli Cantarelli (Alessandro è assistito dall’avvocato Niki Rappuoli) saranno parte civile. Il loro nome - figli dell’indimenticato fondatore Mauro Raniero - è legato ad una delle aziende del made in Italy naufragata negli anni scorsi - per responsabilità pubbliche e private - con la grave perdita di occupazione e di una fetta di storia socio economica aretina. Il marchio è stato acquisito (insieme allo stabilimento di Terontola e al magazzino) da una società bulgara di cui si sono perse le tracce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.